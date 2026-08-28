"Bão lửa" dội xuống Kiev: Tên lửa Nga cùng hàng trăm "sát thủ trên không" xé toang bầu trời thủ đô Ukraine

Màu sắc của quốc kỳ Ukraine rực rỡ trên Đài tưởng niệm Tổ quốc vào ban đêm ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 24/2/2025. (Ảnh Eugen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)

Ít nhất 6 tiếng nổ liên tiếp đã được nghe thấy tại thủ đô Ukraine vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27/8, theo biên tập viên Chris York của Kyiv Independent.

Sau đó, mảnh vỡ được phát hiện tại các quận Podilskyi và Shevchenkivskyi của thành phố; hai trường học bị hư hại.

Đến cuối buổi sáng, Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga hoặc KN-23 do Triều Tiên chế tạo. Tổng số tên lửa đạn đạo Nga phóng vào Ukraine không được công bố.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1/8, Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công các tên lửa Nga bay theo quỹ đạo đạn đạo. Khi đó, Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ một tên lửa Iskander hoặc S-400.

Cuối tháng này, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về khả năng hạn chế của Ukraine trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo, Không quân nước này đã ngừng công bố số lượng tên lửa đạn đạo Nga được phóng trong các bản tin buổi sáng.

Ngoài tên lửa đạn đạo, Ukraine cho biết đã bắn hạ 1 tên lửa chống hạm Onyx, 3 tên lửa hành trình Banderol giá rẻ và 222 UAV thuộc nhiều loại khác nhau.

Sau khi mặt trời mọc, khi Kiev bắt đầu hoạt động bình thường vào ngày thứ Sáu, Nga tiếp tục nhằm vào thủ đô bằng nhiều UAV sử dụng động cơ phản lực. Khoảng 10h30 sáng 27/8, người dân vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ và tiếng hỏa lực phòng không trong thành phố.

Theo chính quyền thành phố, một cơ sở thể thao đã bị hư hại. Các kênh Telegram địa phương đưa tin sân vận động Valerii Lobanovskyi ở trung tâm thành phố bốc cháy.

Sân vận động nằm ngay trung tâm khu vực các cơ quan chính phủ Ukraine, gần Cung điện Mariinskyi và Văn phòng Nội các, đồng thời không cách xa Văn phòng Tổng thống.

Các UAV dựa trên thiết kế Shahed của Iran đã trở thành một thách thức lớn đối với hệ thống phòng không Ukraine. Điều này buộc các nhà sản xuất phải nhanh chóng thử nghiệm các loại UAV đánh chặn sử dụng động cơ phản lực, bởi các UAV đánh chặn thông thường phần lớn không đủ nhanh.

Các vụ nổ cũng được báo cáo tại thành phố Odessa ở miền Nam và Zaporizhzhia. Ít nhất 7 người được báo cáo bị thương trong cuộc tấn công nhằm vào Zaporizhzhia và các khu vực xung quanh, Thống đốc Ivan Fedorov cho biết trên Telegram.

Serhii Lysak, người đứng đầu Cơ quan Quân sự Thành phố Odessa, cho biết cuộc tấn công trong đêm đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng, một cơ sở giáo dục và một tòa nhà chung cư cao tầng trong thành phố. Tính đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương, chưa có thương vong nào được báo cáo tại Odessa.

Ngày 25/8, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã nhận thêm một số tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất - loại tên lửa đất đối không duy nhất của phương Tây có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky không tiết lộ lần này Kiev nhận được bao nhiêu tên lửa đánh chặn.

Trong phần lớn năm 2026, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot tiên tiến do Mỹ chế tạo. Đây vẫn là hệ thống duy nhất của Ukraine có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo Iskander và Kinzhal của Nga.

Tuy nhiên, do cuộc chiến của Mỹ tại Iran khiến kho tên lửa đánh chặn của Washington suy giảm nghiêm trọng, trong khi nhu cầu về Patriot trên toàn thế giới tăng lên, triển vọng Ukraine có thể thường xuyên tự bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong thời gian tới vẫn rất hạn chế.