Ông Trump “treo kiếm” trên đầu Iran, tung "tối hậu thư” cực rắn để đổi lấy hòa bình

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Theo UNN, quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra dựa trên đề nghị xin thêm thời gian để hoàn tất đàm phán, đảm bảo khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và đóng băng chương trình hạt nhân của Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Vì tương lai tốt đẹp của thế giới cũng như sự tồn vong của một đất nước Iran thịnh vượng, tôi đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công với điều kiện chúng ta có thể nhanh chóng đi đến một thỏa thuận".

Ông cũng xác nhận Israel đã đồng thuận với quyết định này, dù phía Tel Aviv chưa đưa ra bình luận chính thức ngay lập tức.

Động thái xoay chiều này diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi liên tục có các cuộc điện đàm cứng rắn với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia, cảnh báo Tehran sẽ đáp trả khốc liệt mọi hành vi quân sự từ Mỹ và Israel. Thậm chí, truyền thông thân cận với cơ quan an ninh tối cao Iran còn đe dọa sẽ tấn công các mỏ dầu tại Saudi Arabia, UAE cùng hạ tầng khí đốt ở Qatar và Israel nếu cơ sở năng lượng nước này bị oanh tạc.

Áp lực đối với Washington càng đè nặng khi cuộc xung đột leo thang từ cuối tháng 2 đã đẩy giá dầu thô Brent tăng vọt 24% trong tháng 7, gây chao đảo kinh tế toàn cầu và làm tê liệt hoạt động vận tải qua "chú nghẽn cổ chai" eo biển Hormuz. Trong khi nhóm đàm phán Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và con rể Jared Kushner vẫn đang nỗ lực tìm lối thoát, Tổng thống Trump thừa nhận ông đang dần mất kiên nhẫn do Tehran nhiều lần thất hứa.

Hiện tại, quả bóng trách nhiệm đã được đá sang phía Iran. Liệu Tehran có chấp nhận từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở cửa trở lại tuyến hàng hải huyết mạch để đổi lấy sự bình yên, hay một chiến dịch ném bom tàn khốc chưa từng có vẫn đang lơ lửng? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ bàn đàm phán trong những ngày tới.