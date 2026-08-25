Iran tuyên bố trả đũa sau khi Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 60 cá nhân, thực thể và tàu thuyền liên quan đến Iran. Những đối tượng này bị cáo buộc trao đổi "công nghệ hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp" với Iran, hỗ trợ các "hoạt động mạng" của Iran và vận chuyển dầu của nước này. Hơn một phần ba số thực thể và cá nhân bị trừng phạt, trong đó gồm 21 trường hợp có trụ sở tại Trung Quốc.

Ông Bessent cho biết các quốc gia tiếp tục giao dịch với Iran sẽ bị buộc phải rời khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la. Tuy nhiên, ông không tiết lộ danh tính những nước có thể bị nhắm tới cũng như thời điểm các biện pháp mới có hiệu lực, và cho biết Washington sẽ dành thời gian để các bên tuân thủ.

Ảnh minh hoạ.

Đáp lại, Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran "hoàn toàn sẵn sàng" đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Madanizadeh cáo buộc Washington đang tìm cách tiến hành một "cuộc tấn công khủng bố kinh tế" nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo Tehran có những công cụ để đáp trả.

"Đối phương có kế hoạch phát động một cuộc tấn công khủng bố kinh tế nhằm vào Iran, nhưng chúng tôi cũng có những công cụ riêng và làm chủ cuộc chơi. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi không còn chỉ mang tính phòng thủ nữa", ông nói.

Theo Press TV, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo Tehran sẽ nhằm vào các lợi ích và các điểm nghẽn năng lượng của Mỹ nếu cơ sở hạ tầng Iran bị đe dọa.

Trước đó, Iran từng cảnh báo có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự và tiếp tục hạn chế xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh nếu Washington áp đặt thêm các biện pháp kinh tế.

Đàm phán ngoại giao vẫn chưa có đột phá

Trong lúc căng thẳng gia tăng, Pakistan cho biết đã đạt "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán mới với Tehran. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc ngăn xung đột leo thang và thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi "mang tính xây dựng".

Tuy nhiên, Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả cuộc đàm phán mới nhất. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tìm cách gây sức ép nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz cũng tiếp tục ở mức thấp. Theo dữ liệu vận tải biển, chỉ hai tàu chở hàng đi qua tuyến đường này trong ngày 24/8, mức thấp nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 5.

Trước xung đột, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, khiến bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.