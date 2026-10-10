Truyền thông tiết lộ cuộc tấn công tên lửa chính xác của Ukraine khiến 20 sĩ quan cấp cao Nga thiệt mạng

Một tòa nhà bị phá hủy ở Donetsk vào ngày 26/8/2026. (Nguồn: Getty Images)

Tổn thất kỷ lục của quân đội Nga

Theo kết quả điều tra độc lập từ hãng tin độc lập Mediazona phối hợp cùng đài BBC tiếng Nga, danh tính, độ tuổi và cấp bậc của toàn bộ 20 sĩ quan tử trận đã được xác thực hoàn toàn. Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 26/8 nhắm thẳng vào cấu trúc chỉ huy của Quân khu Trung tâm Nga và Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 41.

Cụ thể, trong số 20 sĩ quan thiệt mạng có tới: 7 đại tá, 6 trung tá, 5 thiếu tá, 1 đại úy, 1 trung úy cao cấp.

Các báo cáo cho biết có 18 sĩ quan đã tử vong ngay tại hiện trường vụ nổ tên lửa, trong khi 2 người khác không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Vụ tập kích bằng tên lửa hành trình Storm Shadow

Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền do Nga hậu thuẫn tại vùng Donetsk, trước đó từng thừa nhận trên tài khoản Telegram rằng các lực lượng Ukraine đã phóng một đợt tấn công vào các mục tiêu tại Donetsk hôm 26/8.

Ông xác định vũ khí được Ukraine sử dụng trong vụ oanh tạc là tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow do Anh và Pháp sản xuất, đồng thời cáo buộc vụ tấn công khiến 8 dân thường bị thương.

Mediazona lưu ý rằng, Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 41 trước đây từng hứng chịu hai tổn thất lớn về sĩ quan chỉ huy, với 8 người thiệt mạng vào ngày 4/8 và 4 người khác thiệt mạng vào ngày 8/9/2025.

Cập nhật con số thương vong và diễn biến mới

Tính từ khi xung đột bùng nổ năm 2022 đến nay, dữ liệu tổng hợp từ Mediazona – được thu thập qua việc theo dõi hệ thống cáo phó, mạng lưới truyền thông xã hội và các cơ sở dữ liệu chính thức bị rò rỉ – cho thấy có ít nhất 276.113 binh sĩ Nga đã tử trận.

Mới đây nhất, vào ngày 8/9/2026, giới chức Nga và các dự án tình báo nguồn mở (OSINT) cũng đã xác nhận cái chết của Đại tá Andrei Krestyansky, một giảng viên kiêm thanh tra cấp cao tại Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Chỉ huy thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Dù hoàn cảnh và thời gian chính xác không được công bố công khai, các nhà nghiên cứu nhận định ông nhiều khả năng đã thiệt mạng trong cuộc không kích lịch sử vào sở chỉ huy ở Donetsk hồi cuối tháng 8.