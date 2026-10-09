Thủ tướng Đức Merz. Ảnh DPA

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, bà Zakharova chỉ trích chuyến thăm Kiev hôm Chủ nhật của ông Merz, trong đó ông cam kết viện trợ thêm hàng tỷ đô la, bao gồm cả kinh phí sản xuất vũ khí tầm xa. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho liên minh cầm quyền của ông giảm mạnh và một loạt thất bại bầu cử đối với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông.

Bà Zakharova cho rằng ông Merz quá muốn thoát khỏi những rắc rối trong nước đến nỗi ông "gần như bỏ trốn khỏi các lễ hội ở Bremen" kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất nước Đức.

"Gương mặt mới trong chính trường Ukraine, hay một 'thủ tướng Ukraine' như ông Merz được gọi trong giới chính trị Đức, đã không đến tay không – ông ấy tuyên bố tặng thêm một món quà hào phóng nữa cho 'người bạn' Zelensky", bà Zakharova nói.

Bà Zakharova lập luận rằng người đóng thuế ở Đức sẽ phải gánh chịu chi phí, cho rằng ông Merz đang cố tình làm tăng thêm gánh nặng cho họ bất chấp sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với các chính sách của ông.

Bà cũng đặt câu hỏi liệu thủ tướng có thực sự không biết về nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraine hay không, đồng thời chỉ ra một loạt vụ bê bối lớn liên quan đến những người thân cận và các quan chức cấp cao của ông Zelensky.

Bà Zakharova dẫn chứng một cuộc khảo sát hồi tháng 9 của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS), trong đó 50% người được hỏi xác định tham nhũng là vấn đề cấp bách nhất của đất nước. Khoảng 72% cho biết tham nhũng đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, trong khi cùng tỷ lệ đó đổ lỗi cho ông Zelensky và các cộng sự của ông.

Trước những gì bà Zakharova mô tả là nỗ lực đàn áp bất đồng chính kiến ​​của Kiev, những phát hiện này đặc biệt mang tính chất hé lộ.

"Ukraine đang chìm sâu trong tham nhũng đến mức không thể che giấu quy mô thực sự của nó bằng bất kỳ cách nào", bà nói.

Ông Merz cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích tương tự từ các chính trị gia đối lập người Đức. Vào tháng 7, nghị sĩ Markus Frohnmaier thuộc đảng Thay thế cho Đức (AfD) đã nói với Rick Sanchez của đài RT rằng ông Merz “là thủ tướng của Ukraine chứ không phải thủ tướng của Đức”.

Nữ chính trị gia kỳ cựu cánh tả Sahra Wagenknecht, người sáng lập Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW), cũng cáo buộc ông Merz biến "chính công dân của mình thành những con bò sữa cho Ukraine".

Trong khi đó, một cuộc thăm dò của INSA được công bố hồi đầu tháng này cho thấy tỷ lệ ủng hộ liên minh CDU/CSU của Merz ở mức thấp kỷ lục 18%, so với 30% của AfD, đảng vẫn được yêu thích nhất ở Đức.

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của thủ tướng cũng phải chịu những thất bại liên tiếp trong cuộc bầu cử tháng trước tại các bang phía đông Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Western Pomerania. CDU về nhì với tỷ lệ phiếu bầu 17,5% tại Saxony-Anhalt và không vượt qua được ngưỡng bầu cử tại Mecklenburg-Western Pomerania, chỉ giành được 4,9%.

Bất chấp những trở ngại, ông Merz, người trước đây từng chỉ trích người Đức vì không làm việc đủ giờ, vẫn kiên quyết không thay đổi lập trường.