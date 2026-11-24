Sáng 24/11, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động chào mừng 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn võ thuật của các chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Những bài võ chiến đấu tay không, võ thuật với binh khí cùng các tiết mục khí công thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, bản lĩnh và tinh thần khổ luyện của người lính đặc công.

Động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát của người lính đặc công. Ảnh: Tuấn Anh

Cùng với các tiết mục nghệ thuật, hoạt động giao lưu văn hóa, ngày mở cửa miễn phí tại bảo tàng còn tạo cơ hội để người dân tìm hiểu những hiện vật lịch sử, giá trị văn hóa quân sự, qua đó bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Không khí sôi động tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách theo dõi chương trình biểu diễn dưới chân Tháp Chiến thắng. Ảnh: Tuấn Anh

Màn biểu diễn võ thuật ấn tượng của các chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ đặc công thể hiện sức chịu đựng qua bài biểu diễn khí công. Ảnh: Tuấn Anh

Màn trình diễn khí công thể hiện bản lĩnh và tinh thần khổ luyện. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ đặc công dùng đầu phá vỡ chồng ngói. Ảnh: Tuấn Anh

Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng trong bài biểu diễn võ thuật. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân hào hứng trải nghiệm nhảy sạp cùng các chiến sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Không gian trưng bày hiện vật lịch sử thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Tuấn Anh