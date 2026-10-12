Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Phóng viên Christoff Wanner của đài truyền hình Welt tại Kiev cho biết Ukraine lo ngại rằng cuộc xung đột giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.

"Có thể sẽ có hậu quả. Và đó là điều khiến người Ukraine lo lắng: không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo," ông nói.

Như nhà báo giải thích, vấn đề liên quan đến khả năng ngừng cung cấp tên lửa phòng không Patriot và các thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink. Trong lĩnh vực này, Kiev hoàn toàn phụ thuộc vào Washington.

Mọi người hiện đang chờ xem Trump sẽ làm gì tiếp theo," Wanner kết luận.

Hôm thứ Bảy, tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng ông Zelensky đã nhiều lần có khả năng giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng đã thất bại. Do đó, ông nói, Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới. Sau đó, ông kêu gọi tổ chức bầu cử ở Ukraine. Điều này diễn ra sau thỏa thuận với Nga về cung cấp nhiên liệu diesel, vốn vấp phải sự chỉ trích ở Kiev.