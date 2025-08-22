Trung Quốc lên tiếng việc Mỹ điều 3 tàu chiến, hàng ngàn lính thủy đánh bộ tới sát Venezuela

Căng thẳng Mỹ – Venezuela gần đây gia tăng liên quan đến vấn đề băng đảng ma túy. Ảnh: Getty Images.

Đây là phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khi được hỏi về động thái Mỹ điều tàu chiến Mỹ tới khu vực này, theo Fox News.

“Trung Quốc phản đối mọi hành động vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như xâm phạm chủ quyền và an ninh của một quốc gia”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói. “Chúng tôi phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, cũng như sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ Venezuela vì bất kỳ lý do nào”.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ làm nhiều việc có lợi cho hòa bình và an ninh ở Mỹ Latin và khu vực Caribe", bà Mao nói thêm.

Theo Fox News, hải quân Mỹ đã đưa 3 tàu khu trục mang tên lửa hành trình Tomahawk cùng hàng ngàn lính thủy đánh bộ tới sát Venezuela. Đợt triển khai này huy động tổng cộng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Fox News/Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phía Mỹ nêu lý do triển khai tàu chiến là vì các băng đảng ma túy ở khu vực Nam Mỹ đã gây ra “bạo lực và khủng bố chưa từng có tiền lệ trong khu vực và trên toàn cầu — làm bất ổn kinh tế, đe dọa an ninh nội bộ của nhiều quốc gia, đồng thời khiến nước Mỹ tràn ngập ma túy, làm gia tăng tội phạm bạo lực và các băng nhóm tàn bạo”.

Chính quyền ông Trump yêu cầu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chịu trách nhiệm về một lượng lớn ma túy được tuồn qua biên giới vào Mỹ.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi công bố khoản tiền thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết Washington đã tịch thu hơn 700 triệu USD tài sản liên quan tới ông Maduro và chính phủ Venezuela, bao gồm 2 máy bay phản lực tư nhân và 9 xe sang.

Trước “những lời đe dọa vô lý” từ Washington, ông Maduro đầu tuần này đã tuyên bố huy động 4,5 triệu dân quân.

Ông Maduro nói lực lượng dân quân sẽ được cấp vũ khí để tham gia bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền Venezuela trong trường hợp cần thiết. Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ đang thực hiện "chiến dịch thông tin sai lệch nhằm biện hộ cho các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào nước này".

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cảnh báo các mối đe dọa từ Mỹ không chỉ hướng đến Venezuela mà còn gây nguy hiểm cho "sự ổn định của cả khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là Cộng đồng các Quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC)".