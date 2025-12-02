Tàu tuần tra Trung Quốc - Nhật Bản chạm trán gần quần đảo tranh chấp

Tàu tuần duyên Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật Bản di chuyển song song trên biển năm 2024. Ảnh: Japan Coast Guard

Theo AFP, tuần duyên Nhật Bản cáo buộc 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố là lãnh hải quanh quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông vào rạng sáng 2/12, và rời đi vài giờ sau đó.

Theo phía Nhật Bản, sau khi hai tàu tuần tra Trung Quốc di chuyển về phía một tàu cá Nhật, tàu tuần duyên Nhật đã yêu cầu hai tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực. Lực lượng Nhật Bản cho rằng hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc trong vùng biển mà Nhật tuyên bố thuộc lãnh hải của Tokyo là “không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc, Liu Dejun, cáo buộc tàu cá Nhật đã "xâm nhập trái phép" vùng biển mà Trung Quốc coi là lãnh hải.

Ông Liu nói thêm, các tàu hải cảnh Trung Quốc “đã áp dụng biện pháp kiểm soát cần thiết và phát cảnh báo yêu cầu tàu Nhật rời khu vực”, đồng thời khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuần tra và bảo vệ quyền lợi hàng hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản chưa có dấu hiệu xuống thang liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi trong tháng 11.

Bà Takaichi khi đó ám chỉ Tokyo có thể sẽ có động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan (Trung Quốc) bị tấn công. Hòn đảo gần nhất của Nhật Bản cách Đài Loan khoảng 100 km.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng mọi biện pháp để thống nhất.