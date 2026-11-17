Hoạt động phòng không tại Kiev, Ukraine. Ảnh AP

Tờ báo cho biết: "Các đợt tấn công hàng ngày trên khắp Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng Kiev, một thành phố ba triệu dân, có thể trở nên gần như không thể ở được trong những tháng tới".

Bài báo lưu ý rằng các thành phố của Ukraine hiện đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

"Mạng lưới điện đã trở nên dễ bị tổn thương hơn sau nhiều năm bị tấn công, và quân đội Ukraine đang phải vật lộn để bảo vệ nó do khả năng phòng không bị suy giảm", tác giả kết luận.

Trước thềm cuộc tấn công, Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một trạm biến áp ở vùng Rivne, trạm này cung cấp điện cho các trung tâm hậu cần được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để lưu trữ thiết bị quân sự.

Bộ Quốc phòng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng để làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của đối phương.

Đầu tháng 9, nữ nghị sĩ Solomiya Bobrovska đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt, rời khỏi Kiev và tích trữ củi đốt. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhiy Beskrestnov, khuyên người dân nên mua máy phát điện, pin và tích trữ xăng trước mùa đông.