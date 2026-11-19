Gần 17h, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe đầu kéo chở hàng chục bó thép nặng gần chục tấn chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ cảng Hiệp Phước về nút giao Nguyễn Văn Linh, TP HCM.

Hàng trăm thanh thép nặng gần chục tấn đè sập cabin xe đầu kéo, tài xế mở cửa thoát ra ngoài. Ảnh: Thanh Sơn

Khi đến ngã tư gần chung cư Dragon Hill, xã Nhà Bè, xe bất ngờ phanh gấp. Hàng trăm thanh thép trên rơmoóc theo quán tính trượt mạnh về phía trước, đè sập cabin. Phần đầu xe bị ép biến dạng, sụp xuống mặt đường.

Tài xế may mắn không bị thương, tự mở cửa thoát ra ngoài.

Cabin xe đầu kéo đập mạnh xuống mặt đường sau sự cố. Ảnh: Thanh Sơn

Anh Thanh Sơn, sống gần hiện trường, cho biết các thanh thép được bó lại với nhau nhưng không chằng buộc cố định vào rơmoóc. Khi xe đầu kéo phanh gấp để tránh một xe máy chạy phía trước, khiến số thép chở phía sau lao về phía cabin.

Cảnh sát giao thông sau đó đến ghi nhận hiện trường, tổ chức di dời xe gặp nạn để tránh ùn tắc. Nguyên nhân sự cố đang được làm rõ.