Tướng Mỹ cảnh báo ông Trump có thể đánh đổi lợi ích của Ukraine

Tổng thống Donald Trump được cho là có thể gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ Nga để đổi lấy sự hợp tác của Moscow trong việc giải quyết xung đột giữa Washington và Tehran. Ảnh minh họa: Getty Images.

Tướng lục quân Mỹ về hưu Wesley Clark, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, ngày 19/10 cảnh báo Tổng thống Donald Trump có thể tìm cách đánh đổi Ukraine để đổi lấy sự hợp tác của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Elizabeth Vargas của kênh NewsNation, ông Clark mô tả khả năng này là một “thỏa thuận nguy hiểm”. Theo ông, sức ép từ Washington có thể buộc Kiev phải đầu hàng trước các yêu sách của Moscow, trong khi Nga lại được hưởng lợi từ cuộc xung đột do chính nước này phát động.

“Nếu ông ấy có thể khiến Ukraine thất bại, ông ấy sẽ trao Ukraine cho ông Putin”, vị tướng Mỹ về hưu nói.

Ông Clark nhận định ông Trump có thể đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Moscow nhằm gây sức ép với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Nga có thể yêu cầu Washington nhượng bộ về vấn đề Ukraine để đổi lấy sự hợp tác đó.

Khi được hỏi liệu có tin rằng ông Putin đang đề nghị giúp ông Trump giải quyết cuộc xung đột với Iran để đổi lấy những nhượng bộ về Ukraine hay không, ông Clark trả lời: “Chính xác. Đó chính là điều đang được thể hiện”.

Tuy nhiên, ông Clark không đưa ra bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của một thỏa thuận như vậy, mà trình bày đây là cách diễn giải của ông về những động thái gần đây và các ưu tiên ngoại giao của chính quyền Trump.

Cảnh báo của ông Clark được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Washington xuất hiện thêm căng thẳng liên quan đến quyết định nới lỏng các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga của ông Trump, những thông tin về việc hạn chế liên lạc vệ tinh và sự chậm trễ trong cung cấp tên lửa phòng không thiết yếu cho Ukraine.

Ông Zelensky cáo buộc Mỹ cố tình trì hoãn việc giao tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Mỹ cố tình trì hoãn việc bàn giao các tên lửa đánh chặn mà các nước NATO đã thanh toán, theo Axios, dẫn nội dung bản ghi cuộc họp trực tuyến giữa ông Zelensky và các thượng nghị sĩ Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cố tình chưa phê duyệt việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot và tên lửa AIM-9X sử dụng trong các hệ thống phòng không NASAMS. Ông Zelensky cho biết Ukraine hiện gần như cạn kiệt nguồn tên lửa do Mỹ cung cấp.

“Tất cả những điều này cho thấy có thể đã có một quyết định chính trị nhằm làm chậm viện trợ cho chúng tôi. Chúng tôi muốn hiểu điều gì đang xảy ra, tại sao lại như vậy và mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại rằng trong tuần qua, Kiev đã ba lần không nhận được cảnh báo từ Mỹ về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Bên cạnh đó, các hệ thống vệ tinh Starlink phục vụ liên lạc và phiên bản quân sự Starshield đã bị hạn chế một phần.

Theo Axios, cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis khẳng định Quốc hội Mỹ vẫn cam kết sát cánh cùng Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Ukraine từ cả hai đảng là “rõ ràng và không mơ hồ”. Ông khẳng định các nghị sĩ sẽ thể hiện lập trường này thông qua những hành động sắp tới.