Mỹ chỉ cảnh báo cho Kiev 60 giây trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào một nhà ga xe lửa ở Kiev ngày 19-10-2026

Ukraine cho biết chỉ nhận được cảnh báo từ Mỹ trong thời gian khoảng 60 giây trước khi tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng Kiev, làm dấy lên lo ngại về những trục trặc trong cơ chế chia sẻ tình báo vốn đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của nước này.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết, trong đợt tấn công đầu tiên vào Thủ đô Kiev hồi đầu tuần này, Ukraine không nhận được cảnh báo từ các đối tác.

Trong đợt tấn công thứ hai, thông tin có được chuyển tới nhưng tên lửa đã tới nơi chỉ khoảng một phút sau đó.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Tại Kiev, một phụ nữ 21 tuổi thiệt mạng, trong khi một trung tâm dữ liệu của công ty viễn thông Datagroup bị phá hủy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng phàn nàn rằng, Kiev không nhận được cảnh báo sớm về một số cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu tình báo và hệ thống vệ tinh của Mỹ, để phát hiện các vụ phóng tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu chỉ sau vài phút.

Trong chuyến thăm Uzbekistan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ khả năng Washington đình chỉ chia sẻ tình báo với Kiev.

Ông cho biết sự cố liên quan đến vấn đề phần mềm trong hệ thống cảnh báo sớm, khiến một số thông tin về các vụ phóng tên lửa không được chuyển đi đúng thời điểm.

Các quan chức Mỹ và Ukraine hiện đang thảo luận để xác định nguyên nhân những lần cảnh báo chậm hoặc không đến nơi, đồng thời tìm giải pháp khắc phục nhằm tránh lặp lại sự cố trong tương lai.

Quan hệ giữa Washington và Kiev xuất hiện nhiều bất đồng liên quan đến chính sách đối với Nga, khiến mọi tín hiệu về hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin tình báo đều được đặc biệt theo dõi.