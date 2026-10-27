Một góc Kaliningrad của Nga. Ảnh RN

"Vấn đề là nếu một cuộc tấn công vào Kaliningrad bắt đầu, tất cả các nguồn lực của Nga sẽ được huy động. Các quốc gia Baltic sẽ sụp đổ trong vòng vài ngày, thậm chí còn nhanh hơn. Hơn nữa, điều này có thể là do các yếu tố nội bộ. Nga sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các nỗ lực phong tỏa Kaliningrad, trừ khi, tất nhiên, kẻ thù đủ ngu ngốc để thực hiện bước đi như vậy," ông nói. Theo chuyên gia, trong trường hợp Kaliningrad bị phong tỏa, xung đột "chắc chắn sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện".

Trước đó, cựu Đề đốc Hải quân Hoàng gia Anh, ông Steve Jermy, tuyên bố trong một buổi phát sóng trên kênh YouTube rằng, Nga sẽ tiêu diệt toàn bộ lực lượng tìm cách tấn công Kaliningrad.

“Khi xung đột ở Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, các tướng lĩnh NATO có thể nhìn vào Kaliningrad và nói: ‘Nếu chúng ta chiếm được Kaliningrad, chúng ta sẽ có một quân bài chủ chốt để buộc người Nga ngồi vào bàn đàm phán’. Đó sẽ là một ý tưởng ngu ngốc. Người Nga sẽ đánh bại mọi lực lượng tìm cách chiếm Kaliningrad” - ông Jermy nhận định.

Ông Jermy cũng tin rằng các kế hoạch tấn công tiềm tàng sẽ không thể được giữ bí mật.

“Không có cách nào chống lại tên lửa Iskander. Nếu các lực lượng phương Tây không thể bằng cách nào đó giữ bí mật hoàn toàn kế hoạch của mình - điều mà theo tôi, gần như không thể với các hệ thống hiện đại ngày nay - họ sẽ phải hứng chịu tổn thất rất lớn. Tôi cho rằng con số sẽ không chỉ dừng ở hàng nghìn, mà có thể lên tới hàng chục nghìn quân nhân”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Ngày 1 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại phiên họp toàn thể của cuộc họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai rằng Moscow, khi cảnh báo NATO không nên cố gắng thực hiện các mối đe dọa của mình đối với khu vực Kaliningrad, đã nói về khả năng sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện, mà không đề cập đến vũ khí hạt nhân.

Người đứng đầu nhà nước nói thêm rằng Nga sẽ phải tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình trong trường hợp bị tấn công trên lãnh thổ. Ông nhắc lại rằng đất nước này sở hữu những loại vũ khí độc đáo.