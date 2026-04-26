Triệu phú Mỹ bị voi giẫm chết khi đi săn

Ernie Dosio cùng hướng dẫn viên cuối tuần trước vào rừng Lope-Okanda để săn linh dương lưng vàng tại Gabon, miền trung châu Phi thì bất ngờ chạm trán 5 con voi cái đi cùng một con voi con, Guardian ngày 24/4 đưa tin.

Đàn voi đã lao vào tấn công, giẫm đạp lên Dosio và hướng dẫn viên. Công ty tổ chức thám hiểm Collect Africa xác nhận Dosio đã tử vong, còn thợ săn chuyên nghiệp dẫn đường cho ông cũng bị thương nặng.

Ông Dosio bên cạnh con sư tử bị bắn trong một chuyến săn. Ảnh: GBNews

Dosio, 75 tuổi, là chủ sở hữu của Pacific AgriLands, công ty quản lý 4.850 ha đất trồng nho tại Modesto, bang California, đồng thời cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tài chính cùng thiết bị cho các nhà sản xuất rượu vang.

Ông cũng sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các chiến lợi phẩm săn bắn tích lũy qua nhiều năm, trong đó có voi và sư tử, đồng thời là người nổi tiếng trong Câu lạc bộ săn bắn Safari Sacramento. Các quan chức đại sứ quán Mỹ tại Gabon đang phối hợp để đưa thi thể ông về California.

"Ernie đã đi săn kể từ khi biết cầm súng và có rất nhiều chiến lợi phẩm từ châu Phi và Mỹ. Nhiều người không đồng tình với việc săn bắt động vật hoang dã, nhưng tất cả các chuyến đi của Ernie đều được cấp phép nghiêm ngặt, minh bạch và được đăng ký dưới hình thức bảo tồn nhằm kiểm soát số lượng cá thể", một thợ săn đã nghỉ hưu quen biết Dosio cho hay.

Bộ sưu tập tiêu bản các con thú của Dosio. Ảnh: GBNews

Rừng ở Gabon là nơi trú ngụ của khoảng 95.000 con voi, chiếm phần lớn quần thể loài này trên toàn cầu và chúng được xếp vào nhóm động vật cực kỳ nguy cấp.

Các tour du lịch săn bắn hợp pháp tại châu Phi rất phổ biến với một bộ phận người Mỹ giàu có. Năm ngoái, một thợ săn người Mỹ thiệt mạng do bị một con trâu rừng tấn công khi đang rình rập nó trong chuyến đi săn tại Nam Phi.

Voi trong rừng Gabon hồi tháng 3/2022. Ảnh: AFP