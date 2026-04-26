Kiểm soát chặt người và phương tiện vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh

Ngày 26-4, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện vào rừng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Barie được lắp tại đường vào Ma Thiên Lãnh để kiểm soát người và phương tiện vào rừng.

Việc lắp đặt barie nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học và chủ động phòng cháy chữa cháy rừng.

Barie được đặt tại đầu dốc tuyến đường vào Ma Thiên Lãnh. Tại đây, lực lượng trực chốt yêu cầu tất cả người và phương tiện phải dừng lại để kiểm tra giấy tờ (trừ trường hợp khẩn cấp). Khu vực cũng được bố trí bảng quy định, nêu rõ các nội dung bắt buộc khi ra, vào rừng.

Theo đó, người dân không được mang theo vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất dễ cháy, các loại bẫy, dụng cụ săn bắt động vật hoang dã hoặc công cụ khai thác lâm sản trái phép. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ rừng.

Lực lượng trực chốt kiểm tra giấy tờ, ghi nhận thông tin người ra vào Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Ban Quản lý cũng quy định cụ thể các nhóm đối tượng được phép ra, vào khu rừng, gồm: Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng; các đoàn công tác của tỉnh; nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu đang triển khai dự án tại khu du lịch; cán bộ, nhân viên Ban Quản lý; lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, còn có các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng (phải xuất trình giấy tờ liên quan); các đoàn nghiên cứu khoa học, thanh tra, kiểm tra có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; nhân viên kỹ thuật bảo trì hạ tầng; phương tiện ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương, cứu nạn cứu hộ.

Riêng nhóm du khách leo núi, dã ngoại thực hiện theo Thông báo 38/TB-BQL ngày 9-12-2025 của Ban Quản lý.

Trạm kiểm soát hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Lực lượng trực chốt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ghi nhận đầy đủ thông tin người và phương tiện ra, vào; kiên quyết từ chối các trường hợp không đủ điều kiện hoặc không đúng đối tượng.