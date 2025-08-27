Bí ẩn cá mập màu cam, mắt trắng cắn câu ở Costa Rica

Theo mô tả của các cần thủ, con cá nói trên dài khoảng 1,8m. Sau khi chụp ảnh, các cần thủ đã thả con cá về với tự nhiên.

Những bức ảnh về con cá mập màu cam hiếm gặp được đăng tải trên tạp chí Marine Biology. Các nhà khoa học cho biết, đây là lần đầu tiên một con cá mập có màu cam được phát hiện.

Hình ảnh con cá mập màu cam hiếm gặp. (Ảnh: Gizmodo)

Theo BBC, màu sắc khác thường của con cá mập là do một chứng bệnh mang tên xanthism, cực kỳ hiếm gặp ở các loài như cá mập.

Bệnh xanthism liên quan đến sắc tố da, xảy ra khi các loài sinh vật bị mất các sắc tố sẫm màu nên có màu sắc sáng hơn như vàng hoặc cam.

Con cá mập nói trên thậm chí còn đặc biệt hơn vì có đôi mắt trắng, mà các nhà nghiên cứu cho rằng có thể nó cũng bị bạch tạng.

Con cá mập có mắt trắng, được cho là do bệnh bạch tạng. (Ảnh: Gizmodo)

Bệnh bạch tạng và bệnh xanthism có liên quan đến đột biến gen. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đang tự hỏi, liệu sự pha trộn độc đáo này xuất hiện do cận huyết hay căng thẳng môi trường, chẳng hạn như nhiệt độ nước biển tăng cao hoặc mất cân bằng nội tiết tố. Phát hiện này "đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính biến dị di truyền và khả năng thích nghi của cá mập trong các môi trường sống cụ thể".