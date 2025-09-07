Top 8 tiêm kích “nguy hiểm” nhất thế giới, Mỹ góp 3 chiếc

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, tiêm kích đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế trên không và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược.

Được thiết kế để đạt độ chính xác và khả năng sống sót cao, những mẫu máy bay chiến đấu này sử dụng khả năng tàng hình, tốc độ siêu âm và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến để kiểm soát bầu trời.

Dựa trên các tiêu chí như khả năng tàng hình, tốc độ, tính cơ động, hỏa lực và công nghệ tiên tiến, hiện có 10 tiêm kích "nguy hiểm" nhất thế giới, trong đó nổi bật là các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 như F-35 của Mỹ, Su-57 của Nga và J-20 của Trung Quốc.

1. Lockheed Martin F-22 Raptor (Mỹ)

F-22 Raptor - Tầm bay: 1.839 dặm (2.960 km) - Tốc độ tối đa: Mach 2.25 (2.414 km/h) - Vũ khí: Tên lửa AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, JDAM. (Ảnh: 19fortyfive)

F-22 Raptor nổi bật ở chỗ nó là máy bay chiến đấu thế hệ 5 đầu tiên được đưa vào sử dụng, được thiết kế để giành ưu thế trên không, có khả năng siêu hành trình, tàng hình vượt trội và cơ động xuất sắc.

Hệ thống radar và cảm biến tích hợp cho phép F-22 chiếm ưu thế trong cả không chiến tầm gần lẫn chiến đấu ngoài tầm nhìn (BVR).

Các đợt nâng cấp liên tục đã đảm bảo F-22 vẫn là một trong những máy bay tiên tiến nhất thế giới.

F-22 chỉ phục vụ duy nhất Không quân Mỹ. Mặc dù được thiết kế cách đây hơn 2 thập kỷ, nhưng ưu thế về công nghệ và khả năng nhận thức tình huống của F-22 khiến mẫu tiêm kích này vẫn là một lực lượng đáng gờm trên bầu trời.

2. Lockheed Martin F-35 Lightning II (Mỹ)

F-35 Lightning II - Tầm bay: 1.380 dặm (2.220 km) - Tốc độ tối đa: Mach 1.6 (1.975 km/h) - Vũ khí: Tên lửa AIM-120, AIM-9X, GBU-12, AGM-158. (Ảnh: Warrior Lodge)

F-35 Lightning II là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đa năng, được chế tạo cho nhiều vai trò.

Mẫu tiêm kích này có 3 phiên bản (F-35A, F-35B và F-35C) và phục vụ không quân, hải quân và thủy quân lục chiến trên toàn thế giới.

Với các tính năng tàng hình, radar AESA và cảm biến toàn phổ, F-35 nâng cao khả năng nhận thức của phi công bằng màn hình hiển thị tiên tiến gắn trên mũ bảo hiểm.

F-35 có thể thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và tác chiến điện tử, khiến nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu linh hoạt nhất thế giới. Nó định hình các hoạt động tác chiến hiện đại cho các lực lượng đồng minh trên toàn cầu.

3. Sukhoi Su-57 (Nga)

Su-57 - Tầm bay: 2.175 dặm (3.500 km) - Tốc độ tối đa: Mach 2.0 (2.470 km/h) - Vũ khí: Tên lửa R-77, R-74, Kh-59MK2, KAB-250. (Ảnh: Bulgarian Military)

Su-57 (NATO gọi là Felon) là tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga, tập trung vào "tàng hình chức năng" – cân bằng giữa tàng hình và hiệu suất khí động học.

Mặc dù quá trình phát triển gặp phải nhiều thách thức và trì hoãn, Su-57 sở hữu những đặc điểm độc đáo tạo nên sự khác biệt.

Khả năng cơ động ở tốc độ thấp, tính năng tàng hình (nhờ khoang vũ khí bên trong và lớp vật liệu hấp thụ sóng radar) và hệ thống radar tiên tiến giúp Su-57 trở thành một máy bay chiến đấu hạng nặng đáng gờm.

Một khi kế hoạch về trang bị cho Su-57 động cơ mạnh hơn và nhiều nâng cấp khác nhau được thực hiện, điều này sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu suất của tiêm kích này.

Mặc dù số lượng Su-57 còn hạn chế, nhưng nó thể hiện cam kết của Nga trong việc vượt qua ranh giới đổi mới công nghệ trong lĩnh vực máy bay chiến đấu.

4. Chengdu J-20 Mighty Dragon (Trung Quốc)

J-20 Mighty Dragon - Tầm bay: 2.000 dặm (3.200 km) - Tốc độ tối đa: Mach 2.0 (2.470 km/h) - Vũ khí: Tên lửa PL-15, PL-10, KD-88, YJ-91. (Ảnh: National Security Journal)

J-20 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc, được thiết kế để để cạnh tranh với F-22 và Su-57.

Mặc dù có thể không có hệ thống xả động cơ vector lực đẩy, nhưng khả năng tàng hình của J-20 lại cực kỳ tiên tiến. Thông tin chi tiết chính xác về khả năng của J-20 vẫn được giữ bí mật.

Tuy nhiên, những cải tiến đang diễn ra và việc phát triển các biến thể mới, bao gồm cả phiên bản máy bay phản lực hai chỗ ngồi để điều khiển máy bay không người lái, cho thấy Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào quá trình phát triển J-20.

Với khoang vũ khí bên trong và tên lửa tầm xa PL-15, J-20 tập trung vào tác chiến ngoài tầm nhìn. Vật liệu composite tiên tiến giúp giảm tiết diện radar.

5. Boeing F-15EX Eagle II (Mỹ)

F-15EX Eagle - Tầm bay: 2.400 dặm (3.860 km) - Tốc độ tối đa: Mach 2.5 (3.100 km/h) - Vũ khí: Tên lửa AIM-120, AIM-9X, AGM-158, Tên lửa siêu thanh. (Ảnh: National Interest)

F-15EX là phiên bản hiện đại hóa của F-15 Eagle huyền thoại, do Boeing phát triển, được trang bị radar mới, hệ thống điện tử hàng không được cập nhật và hệ thống vũ khí tiên tiến để phù hợp với tác chiến trên không đương đại.

Với tải trọng vũ khí khủng (có thể mang theo hơn 22 tên lửa không đối không hoặc vũ khí siêu thanh), F-15EX trở thành máy bay chiến đấu có tải trọng lớn nhất hiện nay.

Mặc dù không tàng hình, nhưng tốc độ, tầm bay và hỏa lực của F-15 mang lại sức mạnh to lớn cho mẫu tiêm kích này trong các nhiệm vụ không chiến và tấn công.

Là lựa chọn lý tưởng khi kết hợp với các tiêm kích tàng hình như F-22 hoặc F-35, F-15EX bổ sung cho các "đồng đội" tàng hình bằng cách cung cấp sức bền và hỏa lực trong các hoạt động quy mô lớn.

F-15EX Eagle II thể hiện cam kết về sự tiến bộ và ưu thế công nghệ vốn đã định hình dòng máy bay F-15.

6. Dassault Rafale (Pháp)

Dassault Rafale - Tầm bay: 2.000 dặm (3.700 km) - Tốc độ tối đa: Mach 1.8 (2.222 km/h) - Vũ khí: Tên lửa MICA, SCALP-EG, Exocet, ASMP-A. (Ảnh: Dassault Aviation)

Rafale là tiêm kích đa năng, nổi bật với khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các nhiệm vụ không đối không và không đối đất. Hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA cung cấp khả năng tự bảo vệ hàng đầu.

Rafale có một biến thể có thể hạ cánh trên tàu sân bay và được chứng nhận mang vũ khí hạt nhân phóng từ trên không.

Việc liên tục được nâng cấp đã giúp Rafale luôn dẫn đầu trong các máy bay chiến đấu tiên tiến. Biến thể mới nhất, Rafale 3, tích hợp các hệ thống vũ khí và cảm biến hiện đại.

Hiện tại, Rafale 4 đang được phát triển, với những cải tiến hơn nữa được lên kế hoạch cho hệ thống radar và điện tử hàng không.

Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ấn Độ và các khách hàng khác đang háo hức chờ đợi phiên bản này được bàn giao trong tương lai gần.

7. Eurofighter Typhoon (Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha)

Eurofighter Typhoon - Tầm bay: 1.800 dặm (2.900 km) - Tốc độ tối đa: Mach 2.0 (2.470 km/h) - Vũ khí: Tên lửa Meteor, IRIS-T, Paveway IV, Storm Shadow. (Ảnh: Key Aero)

Eurofighter Typhoon là máy bay chiến đấu đa năng, cực kỳ linh hoạt, được phát triển bởi một liên doanh châu Âu bao gồm Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha.

Tiêm kích này nổi trội trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất với hệ thống điều khiển bay và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.

Typhoon sử dụng radar và các công cụ tác chiến điện tử mạnh mẽ, cho phép phối hợp tác chiến mạng lưới. Tính linh hoạt cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong không phận đối phương.

Với tốc độ, sự linh hoạt và khả năng tấn công chính xác vượt trội, Typhoon vẫn là một đối thủ đáng gờm trong chiến đấu.

8. Sukhoi Su-35S Flanker-E (Nga)

Su-35S Flanker-E - Tầm bay: 2.200 dặm (3.600 km) - Tốc độ tối đa: Mach 2.25 (2.700 km/h) - Vũ khí: Tên lửa R-77, R-73, Kh-31, Kh-29. (Ảnh: National Interest)

Su-35S sở hữu những khả năng của thế hệ máy bay chiến đấu 4.5. Đây là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của Su-27, được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất thứ cấp.

Với hệ thống điện tử tiên tiến và nhiều cải tiến về thân máy bay, Su-35S nổi bật hơn so với các biến thể khác của chính mẫu tiêm kích này.

Su-35S có khả năng bám đuổi và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc với tốc độ, tầm bắn và sự linh hoạt ấn tượng, cho phép nó vượt trội hơn hẳn và chiếm ưu thế về hỏa lực so với nhiều máy bay chiến đấu khác.

Mặc dù thiếu khả năng tàng hình, nhưng các cảm biến và vũ khí mạnh mẽ khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm.