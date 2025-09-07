Loạt bãi xe dưới gầm cầu ở Hà Nội trống trơn sau lệnh dừng hoạt động

Ngày 7/9, theo ghi nhận của PV Tiền Phong , tại gầm cầu Chương Dương - nơi vốn trông giữ hàng trăm xe máy mỗi ngày cuối tuần để phục vụ phố đi bộ, hiện tại đã vắng bóng phương tiện.

Tại cổng vào, đơn vị trông giữ phương tiện là Công ty Cổ phần Đồng Xuân có biển thông báo bãi xe tạm dừng hoạt động, đề nghị người dân không gửi xe.

Tại bãi xe gầm cầu vượt ngã tư Vọng (phường Bạch Mai, Hà Nội), toàn bộ phương tiện cũng đã được di dời.

Phía bên trong hàng rào, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã có biển ngừng hoạt động từ ngày 6/9.

Gầm cầu vượt ngã tư Vọng vốn là nơi gửi xe của người dân vào Bệnh viện Bạch Mai và người dân có nhu cầu trong khu vực.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội dọn dẹp, khóa hàng rào sắt bằng dây thép.

HIện ở đây chỉ còn một số xe máy cũ nát, vô chủ.

Trước đó, vào ngày 4/9, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp các đơn vị kiểm tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phải được xử lý kịp thời. Các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tồn tại và phải báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

Yêu cầu của Sở Xây dựng đưa ra sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu, đồng thời ưu tiên đầu tư xây dựng bãi trông giữ đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại đô thị.