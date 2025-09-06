Khả năng thực sự của F-16 Venezuela trước sức ép từ Mỹ

Trước đó, Mỹ đã điều một nhóm tác chiến hải quân gồm ít nhất ba tàu khu trục cùng một tàu ngầm tấn công hạt nhân tới ngoài khơi Venezuela. Đồng thời, Washington tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm gây sức ép, thậm chí công khai treo thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Máy bay F-16B của Không quân Venezuela. (Nguồn: MW)

Venezuela là một trong những khách hàng quốc tế đầu tiên của F-16, đặt mua 18 chiếc F-16A/B từ tháng 5/1982. Tuy nhiên, biến thể F-16A/B hiện nay được đánh giá là thuộc hàng "lỗi thời" nhất còn hoạt động trên thế giới. Chúng thiếu vũ khí không đối không tầm xa, khiến khả năng bảo vệ không phận hay đe dọa tàu chiến Mỹ bị hạn chế nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Venezuela là quốc gia duy nhất ngoài khối phương Tây vẫn còn vận hành F-16. Trước đây, không quân nước này từng lên kế hoạch thay thế toàn bộ phi đội bằng Su-35 của Nga. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời năm 2013 cùng với khủng hoảng kinh tế, chương trình hiện đại hóa quân sự bị đình trệ.

Hiện nay, sức mạnh thực sự của không quân Venezuela nằm ở 22 chiếc Su-30MK2 mua từ Nga trong thập niên 2010. Đây là dòng tiêm kích đa năng có tầm hoạt động xa nhất tại châu Mỹ, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại ngoài tầm nhìn, trong đó có tên lửa hành trình chống hạm Kh-31A.

Chính phi đội Su-30MK2 mới là "lá chắn thép" ngăn chặn mọi ý đồ xâm phạm không phận Venezuela, đồng thời tạo nên lợi thế lớn so với các lực lượng không quân khác trong khu vực Mỹ Latinh.

Việc Venezuela triển khai F-16 thay vì Su-30 trong lần áp sát tàu USS Jason Dunham nhiều khả năng mang tính toán chính trị. Đây vừa là cách thể hiện sự cảnh báo, vừa tránh nguy cơ đặt các tiêm kích Su-30 hiện đại và có giá trị cao hơn nhiều vào tình thế rủi ro.