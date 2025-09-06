Báo Mỹ: Đặc nhiệm SEAL đổ bộ bờ biển Triều Tiên trong đêm cách đây 6 năm, không hoàn thành nhiệm vụ

Ông Trump và ông Kim gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào tháng 2/2019. Ảnh: NYT.

Nhiệm vụ này được đánh giá là cực kỳ rủi ro, đến mức phải có sự phê chuẩn trực tiếp từ Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, theo NYT.

Hôm 5/9, khi được hỏi về nội dung do NYT đăng tải, ông Trump trả lời: “Tôi không biết gì về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đó”.

Nhiệm vụ tối mật

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tập trận ở ngoài khơi Nhật Bản vào năm 2021. Ảnh: NYT.

Theo NYT, lực lượng được chọn là Red Squadron thuộc SEAL Team 6, từng tham gia tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Trong nhiều tháng, họ luyện tập kỹ lưỡng, từ việc bơi lặn trong nước lạnh, sử dụng tàu ngầm mini đến thao tác kỹ thuật lắp đặt thiết bị.

Theo kế hoạch, tàu ngầm hạt nhân chở nhóm đặc nhiệm SEAL tiếp cận vùng biển Triều Tiên. Các đặc nhiệm sau đó sử dụng hai tàu ngầm mini để tiếp tục áp sát bờ biển.

Không giống các chiến dịch ở Trung Đông, các đặc nhiệm không có sự yểm trợ từ máy bay không người lái (UAV) hay liên lạc thời gian thực, bởi bất kỳ tín hiệu nào cũng có thể bại lộ. Tất cả gần như diễn ra trong im lặng, dưới điều kiện quan sát hạn chế.

Thất bại ngay từ đầu

Khi lên bờ, các đặc nhiệm SEAL tưởng như đã vượt qua vòng kiểm soát đầu tiên. Nhưng một chiếc thuyền Triều Tiên bất ngờ xuất hiện trong đêm tối. Ánh đèn pin lia trên mặt nước khiến họ lo ngại bị phát hiện. Trong tình huống căng thẳng, các đặc nhiệm Mỹ nổ súng. Toàn bộ những người trên thuyền, được cho là dân địa phương đi đánh bắt hải sản đã thiệt mạng.

Vùng biển ven bờ Triều Tiên có các tàu đánh cá hoạt động. Ảnh chụp năm 2018. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin, các đặc nhiệm SEAL kéo thi thể xuống biển và cố gắng ngụy trang dấu vết. Không còn thời gian tiếp tục nhiệm vụ, họ lập tức rút lui. Tàu ngầm hạt nhân Mỹ mạo hiểm áp sát gần hơn để đón các đặc nhiệm, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực. Tất cả binh sĩ Mỹ an toàn thoát ra biển khơi, tài liệu do NYT thu thập cho biết.

Ngay sau đó, vệ tinh Mỹ ghi nhận sự gia tăng hoạt động quân sự của Triều Tiên tại khu vực. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến sự việc.

Tờ NYT cho biết không thể công bố chi tiết nhiệm vụ của đặc nhiệm SEAL vì đây là các thông tin mật. Không rõ các đặc nhiệm cần cài thiết bị nghe lén ở đâu, hay cung cấp cho ai trên bờ hay không.

Báo cáo mật của Lầu Năm Góc sau này kết luận hành động của các đặc nhiệm SEAL trong sứ mệnh là phù hợp với quy tắc giao chiến, theo NYT.

Bối cảnh căng thẳng

Đặc nhiệm SEAL sử dụng tàu ngầm mini trong nhiệm vụ huấn luyện vào năm 2007. Sứ mệnh năm 2019 được cho là có sử dụng loại tàu này. Ảnh: NYT.

Hoạt động này diễn ra vào đầu năm 2019, khi ông Trump tìm cách xây dựng mối quan hệ cá nhân với ông Kim, hy vọng phá vỡ thế bế tắc về vấn đề hạt nhân. Ông Trump sau đó vẫn có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Cuộc gặp hồi tháng 2/2019 kết thúc mà hai bên không đạt thỏa thuận.

Theo NYT, nhiệm vụ huy động đặc nhiệm SEAL được cho là nhằm khắc phục “điểm mù” tình báo của Mỹ tại Triều Tiên, nơi gần như bất khả xâm phạm với các nỗ lực tuyển mộ điệp viên hay nghe lén thông tin. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại và không mang lại kết quả như mong đợi.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên nhanh chóng nối lại thử tên lửa. Hiện Washington ước tính Bình Nhưỡng sở hữu khoảng 50 đầu đạn hạt nhân cùng tên lửa có khả năng vươn tới bờ Tây nước Mỹ. Ông Kim nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân để đối phó với những hành động “khiêu khích từ Mỹ”.