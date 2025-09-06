Ông Trump: Mỹ "đánh mất" Nga và Ấn Độ

Ông Trump đăng ảnh Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO (ảnh: Truth)

Ông Trump bình luận về cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Trung Quốc - Ấn Độ

Hôm 5/9, ông Trump đăng ảnh Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Thiên Tân và cho rằng Mỹ đã “đánh mất” Nga và Ấn Độ.

“Có vẻ như chúng ta đã đánh mất Nga và Ấn Độ vào tay Trung Quốc khó lường. Hy vọng họ có một tương lai lâu dài và thịnh vượng bên nhau”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.

Trong cuộc họp báo hôm 5/9, đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, họ “không có gì để bình luận” về tuyên bố mới của ông Trump.

Trước đó, cựu Cố vấn An ninh Nhà Trắng – John Bolton – cho rằng, quan hệ cá nhân từng thân thiết giữa ông Trump với ông Modi đã không còn.

“Ông Trump từng có mối quan hệ cá nhân rất tốt với ông Modi. Tôi nghĩ điều đó giờ không còn nữa, và đó là bài học cho tất cả”, ông Bolton nói.

Tại Hội nghị thượng đỉnh SCO Thiên Tân (31/8), với sự tham gia của lãnh đạo hơn 20 quốc gia và đại diện từ 10 tổ chức quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước đoàn kết, hợp tác và thiết lập một trật tự thế giới đa cực mới.

Ông Tập, ông Putin và ông Modi cũng có cuộc gặp 3 bên, bên lề Hội nghị. Cuộc gặp thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Theo Reuters, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 trong số các khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, bất chấp sức ép từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ ngày 6/8, Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu của Ấn Độ.

Hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cảnh báo áp mức thuế 100% đối với Trung Quốc, nếu nước này tiếp tục mua dầu Nga.

Ông Putin: Nga không quay lưng với Mỹ

Phát biểu hôm 5/9 tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 tổ chức ở Vladivostok, Tổng thống Nga Putin cho rằng, Nga và Mỹ có nhiều tiềm năng về hợp tác kinh tế.

“Đại bàng 2 đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của Nga, luôn nhìn về 2 hướng. Chúng tôi không hề quay lưng lại với bất kỳ ai, đại bàng vẫn luôn nhìn cả 2 hướng như trước đây”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, nhiều công ty Mỹ đang quan tâm đến các dự án hợp tác sản xuất khí đốt ở Alaska. Ngoài ra, Nga cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và Mỹ ở khu vực Bắc Cực.

Ông Putin cho rằng, các công ty Mỹ có thể hưởng lợi lớn nếu hợp tác với Nga.