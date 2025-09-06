Nightfall – "Quái vật" đầu đạn 500 kg: Vũ khí chiến thuật mới trong tay Ukraine?

Vương quốc Anh đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật Nighfall cho Ukraine sau khi quá trình phát triển được hoàn tất.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng John Healey công bố trong một cuộc họp báo, theo phóng viên của Militarnyi.

"Trong hơn ba năm rưỡi qua, Vương quốc Anh luôn là một trong những nước đầu tiên hỗ trợ Ukraine và cung cấp sự trợ giúp cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đáp ứng những gì Ukraine cho rằng họ cần nhất. Nhưng khi làm vậy, chúng tôi không tiết lộ chi tiết về các công nghệ mà chúng tôi cung cấp", ông nói.

Việc bắt đầu phát triển tên lửa Nighfall được công bố vào cuối tháng 8. Loại tên lửa này sẽ có tầm bắn trên 600 km và mang khoảng 300 kg thuốc nổ, do đó tổng trọng lượng đầu đạn có thể đạt 400 – 500 kg.

Phóng tên lửa đạn đạo ATACMS tại Bãi thử White Sands, năm 2021. (Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ)

Tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo gần đạn đạo có khả năng cơ động ở giai đoạn cuối của hành trình. Điều này giúp tăng độ chính xác, với sai số vòng tròn không quá 5 mét.

Hệ thống dẫn đường được yêu cầu phải hoạt động ổn định trong "môi trường điện từ phức tạp", ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh hoặc bị tác chiến điện tử đánh lừa.

Yêu cầu phát triển cũng bao gồm việc giảm tối đa tín hiệu đa phổ của tên lửa, có thể liên quan đến việc áp dụng công nghệ tàng hình.

Bệ phóng phải chứa ít nhất hai quả tên lửa và đảm bảo khả năng "phóng an toàn trong điều kiện đe dọa chiến thuật cao", toàn bộ số đạn phải được phóng trong vòng 15 phút sau khi triển khai tại vị trí khai hỏa. Sau khi phóng, kíp chiến đấu phải có thể rời khỏi khu vực trong vòng 5 phút.

Chi phí dự kiến cho mỗi quả tên lửa là không quá 500 nghìn bảng Anh (tương đương 675 nghìn USD), chưa bao gồm đầu đạn, bệ phóng và chi phí phát triển.

Nếu được ký hợp đồng, cơ sở sản xuất phải có khả năng chế tạo ít nhất 10 quả tên lửa mỗi tháng, với khả năng mở rộng sản lượng trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Anh dự kiến tìm giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị ít nhất năm nguyên mẫu hoàn chỉnh để thử nghiệm trong vòng 9 - 12 tháng.