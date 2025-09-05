Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Ngư dân Venezuela Eduard Ulloa, 47 tuổi, nói việc tàu chiến Mỹ hiện diện ngoài khơi không phải điều quá lo lắng. Ảnh: CNN.
Quan điểm của người dân Venezuela khi tàu chiến Mỹ xuất hiện ngoài khơi
Sáng ngày 4/9, ông Eduard Ulloa, 47 tuổi, đã có mặt bên bờ biển từ trước 6 giờ để chuẩn bị thuyền cho chuyến đánh bắt trong ngày.
Chỉ mới vài ngày trước, một vụ tấn công của Mỹ nhằm vào một con tàu Venezuela bị cho là chở ma túy đã khiến 11 người thiệt mạng. Sự kiện này càng làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.
Washington cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ. Washington cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ. Đây là điều mà ông Maduro đã nhiều lần bác bỏ mạnh mẽ.
Người dân không quá lo lắng
Vụ tấn công trên diễn ra ngay tại vùng biển mà ngư dân Chichiriviche ngày ngày mưu sinh. Theo quan sát của phóng viên CNN, các ngư dân địa phương dường như không mấy lo lắng.
“Không có ảnh hưởng gì cả, mọi người vẫn bình thản”, ông Ulloa chia sẻ với CNN.
Ngôi làng chỉ có vài trăm cư dân, với khoảng 70 gia đình sống nhờ nghề chài lưới. Vì thế, bỏ thuyền ở nhà là điều không tưởng. Ngư dân đồng lòng cho rằng: chừng nào chính phủ chưa ra lệnh khác, họ vẫn tiếp tục ra khơi.
“Có thể hơi lo một chút”, ông Ulloa, cha của ba người con, nói thêm. “Nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng phải lao động. Đây là miếng cơm manh áo hằng ngày”.
Người dân đi bộ trên đường phố thủ đô Caracas, Venezuela vào ngày 1/9/2025. Ảnh: CNN.
Ngày hôm đó, Ulloa cùng hàng chục ngư dân khác ra khơi trên những chiếc thuyền nhỏ bằng sợi thủy tinh, nhóm ba người một thuyền, mang theo lưới và cần câu để đánh bắt cá ngừ, cá hồng và cá mú đem về bán tại Caracas.
Sức ép từ Mỹ
Đối với nhiều người Venezuela, nỗi lo trước mắt không phải là chính trị, mà là chuyện mưu sinh. Nhiều người ở Venezuela chỉ kiếm được số tiền tương đương vài đô la mỗi tháng, khó đủ trang trải.
Nền kinh tế Venezuela vốn nhiều năm rơi vào tình trạng kém hiệu quả, lại thường xuyên lặp lại chu kỳ siêu lạm phát. Sau giai đoạn phục hồi ngắn ngủi hậu dịch bệnh Covid-19, vài tháng gần đây tình hình kinh tế lại suy giảm.
Tại thủ đô Caracas, vụ tấn công của Mỹ trở thành chủ đề bàn tán phổ biến. Nhìn chung, phần lớn người dân vẫn bình tĩnh, tiếp tục công việc hàng ngày.
“Dĩ nhiên có căng thẳng, nhưng tôi bận làm việc và sản xuất, nên không nghĩ nhiều”, ông Gilberto Salas, một người bán kem tại khu Chacao thuộc thủ đô Caracas, nói. “Tôi chỉ tập trung vào lao động, và đất nước tiến lên nhờ lao động. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có những công ty, doanh nhân nước ngoài đến với đất nước chúng tôi”.
Một trong những lý do khiến Venezuela gặp khó khăn như hiện nay là các lệnh cấm vận của Mỹ. Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính từ thời Tổng thống Barack Obama, sau đó siết chặt hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, đóng băng tài sản và cấm các giao dịch kinh tế với Venezuela.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tham dự một cuộc họp báo vào ngày 1/9 ở thủ đô Caracas. Ảnh: Getty Images.
Mỹ cho rằng các biện pháp này nhằm đối phó tình trạng tham nhũng và sự suy yếu dân chủ tại Venezuela. Ông Maduro gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là một “cuộc chiến kinh tế”.
Từng là nền kinh tế lớn thứ 5 ở Mỹ Latinh, Venezuela nay rơi vào tình trạng thiếu thốn hàng hóa thiết yếu, lạm phát phi mã, khiến hàng triệu người phải rời bỏ quê hương, trong đó có hàng nghìn người vượt biên sang Mỹ.
Về vụ tấn công trên biển, ông Maduro chưa bình luận trực tiếp, nhưng đã đưa ra lời chỉ trích Washington. “Hôm nay, chủ nghĩa đế quốc lại mở một cuộc tấn công mới. Đây không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối. Nhưng Venezuela vẫn đứng vững. Chúng tôi là dân tộc yêu hòa bình, nhưng hãy nhớ: chúng tôi là những chiến binh, sẽ quyết liệt khi ai đó động đến đất nước, lịch sử và quyền lợi của chúng tôi”, ông nói, đồng thời giơ nắm đấm lên cao, theo CNN.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2025 19:07 PM (GMT+7)