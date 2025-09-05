Sáng ngày 4/9, ông Eduard Ulloa, 47 tuổi, đã có mặt bên bờ biển từ trước 6 giờ để chuẩn bị thuyền cho chuyến đánh bắt trong ngày.

Chỉ mới vài ngày trước, một vụ tấn công của Mỹ nhằm vào một con tàu Venezuela bị cho là chở ma túy đã khiến 11 người thiệt mạng. Sự kiện này càng làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Washington cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ. Washington cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ. Đây là điều mà ông Maduro đã nhiều lần bác bỏ mạnh mẽ.