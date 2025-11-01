Ukraine loan tin phá hủy bệ phóng tên lửa tối mật ngay trên lãnh thổ Nga

Tờ The Kyiv Post ngày 31-10 đưa tin lực lượng tình báo Ukraine phá hủy thành công một trong những bệ phóng tên lửa Oreshnik tuyệt mật của quân đội Nga.

Người đứng đầu SBU - ông Vasyl Malyuk - nhấn mạnh đây là "chiến dịch chưa từng công bố trước đây", diễn ra trước khi tên lửa "Oreshnik" được biết đến rộng rãi.

Đồ họa về quỹ đạo bay và tấn công của tên lửa Oreshnik. Ảnh: Sputnik

Đại diện SUB cho rằng phía Nga từng bắn thử một tên lửa Oreshnik, hiện Nga vẫn còn ít nhất một hệ thống tên lửa này ở kho vũ khí.

Ông Oleh Ivashchenko, đại diện Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cho biết thêm: "Chúng tôi tin rằng Nga sản xuất khoảng ba bệ phóng Oreshnik trong năm nay. Họ cũng có kế hoạch chế tạo tới sáu tên lửa loại này mỗi năm."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cảnh báo Nga có thể triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik sang Belarus, khiến một phần châu Âu nằm trong tầm ngắm.

"Tầm hoạt động ước tính của Oreshnik là 5.500 km, với vùng đặc biệt nguy hiểm khoảng 700 km. Điều đó nghĩa là khu vực Đông Âu cần đặc biệt cảnh giác" - ông Zelensky cảnh báo.

Truyền thông Nga trước đó tuyên bố tên lửa Oreshnik có thể tấn công mọi mục tiêu tại châu Âu trong vòng chưa đến một giờ.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu kêu gọi dư luận tin tưởng vào những loại "vũ khí kỳ diệu" mới do Moscow sản xuất; trong đó có tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Trước đó, ngày 26-10, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga hoàn tất thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa Burevestnik.

Ông Putin khẳng định loại vũ khí này "không có đối thủ tương xứng trên thế giới".

Tổng thống Nga đã ra lệnh chuẩn bị hạ tầng triển khai tên lửa trên vào biên chế quân đội Nga.

Tên lửa Burevestnik có trang bị động cơ hạt nhân, có khả năng bay 14.000 km, với thời gian bay trên không là 15 giờ; đồng thời tấn công chính xác mọi mục tiêu ở bất kỳ khoảng cách nào - theo lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.