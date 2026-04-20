Iran tấn công tàu quân sự Mỹ để đáp trả vụ tàu hàng bị bắt?

Hôm 20-4, Chosun và Iran International cùng đưa tin quân đội Iran tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) để đáp trả việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska của Iran.

Thông tin ban đầu được cho là do Tasnim và "một số nguồn khác" đăng tải, trích dẫn tuyên bố từ người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Iran.

Mặc dù vậy, một bản tin của Tasnim có viết rằng "khi Mỹ tấn công con tàu này, lực lượng Iran cũng đã tấn công một số tàu quân sự của Mỹ bằng UAV", nhưng không trích dẫn phát ngôn từ bất kỳ cơ quan hay quan chức nào.

Hình ảnh được Tasnim đăng tải kèm chú thích bên dưới: "Sau cuộc tấn công của Mỹ vào con tàu này, lực lượng Iran cũng đã tấn công một số tàu quân sự của Mỹ bằng máy bay không người lái". Cả bản tin không dẫn nguồn cụ thể về thông tin này - Ảnh: TASNIM

Phát ngôn chính thức từ Bộ Tư lệnh trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, được IRNA và Tasnim cùng đăng tải trong các bản tin khác sau đó, chỉ nêu ra lời cảnh báo "sẽ đáp trả", chứ không nói về bất kỳ vụ tấn công UAV nào đã xảy ra.

"Chúng tôi cảnh báo rằng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và phản công lại hành động cướp biển vũ trang của quân đội Mỹ" - tuyên bố này khẳng định.

Bộ Tư lệnh trung ương Khatam al-Anbiya cũng cáo buộc Mỹ "vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển bằng cách bắn vào một trong những tàu thương mại của Iran ở vùng biển Oman; làm tê liệt hệ thống định vị của tàu bằng cách cho một số lính thủy đánh bộ lên boong tàu nói trên".

Tờ Chosun cũng cho biết hiện chưa thể xác định các vụ tấn công vào tàu quân sự Mỹ có xảy ra hay không.