Xe khách bị "bỏ mặc” trước nhà dân suốt hơn 7 tháng

Sự kiện: Thời sự

Cơ quan chức năng tra cứu và xác định số điện thoại của người đăng ký chiếc xe khách đậu trước nhà dân hơn 7 tháng nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được.

Ngày 20-4, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị sẽ phối hợp công an kiểm tra vụ việc người dân phản ánh một xe khách “vô chủ” đậu trước nhà dân.

Chiếc xe khách "vô chủ" đậu trước nhà dân suốt hơn 7 tháng

Một người dân cho biết chiếc xe khách mang biển kiểm soát 47H-063.xx được một người đàn ông điều khiển đến đỗ trước số nhà 168 và 170 đường Nguyễn Tri Phương (tổ dân phố 12, phường Buôn Ma Thuột) từ tháng 9-2025 cho đến nay.

Theo một số thông tin, giữa tài xế và chủ xe có mâu thuẫn nên người đàn ông đã đưa xe đến đây để lại. 

Một số người dân từng tìm đến phòng trọ của tài xế để đề nghị di chuyển xe đi nơi khác nhưng người này không thực hiện.

Do xe để lâu ngày nên đã bị gỉ sét một số bộ phận và bụi phủ dày bên ngoài. 

Việc xe khách đỗ trước nhà dân không chỉ gây khó chịu cho chủ nhà mà còn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Được biết, từ biển số xe, lực lượng chức năng đã tra cứu và xác định số điện thoại của người đăng ký xe nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được với người này.

Theo Cao Nguyên

Nguồn:

-20/04/2026 14:40 PM (GMT+7)
