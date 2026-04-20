Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn: "Chúng tôi sẵn sàng thu 150.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước"

Sáng 20/4, Quốc hội thảo luận ở Tổ về nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

"Bí thư, Chủ tịch giờ không khác gì Chủ tịch Hội đồng quản trị"

Phát biểu thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh đây là một quyết sách mang tầm chiến lược của Trung ương, không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp bộ máy hành chính hay thiết lập mô hình quản trị tiên tiến.

Nhìn nhận từ quy mô dân số, diện tích và tiềm lực kinh tế, theo ông Vũ Hồng Văn, Đồng Nai cần được xác định lại vị thế xứng tầm của một địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về cả quy mô dân cư lẫn năng lực kinh tế.

Ngoài ra, Đồng Nai còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những di tích lịch sử quan trọng. Sức sống của mảnh đất này còn thể hiện qua sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, nơi "đất lành chim đậu" đón nhận dòng người di cư từ khắp mọi miền tổ quốc.

Dẫn chứng hình ảnh những người con từ Thái Nguyên vào Đồng Nai lập nghiệp, ông Vũ Hồng Văn khẳng định những cộng đồng từ miền Bắc, miền Tây hội tụ về đây, mang theo cả tên xã, tên làng để lập nghiệp đã tạo nên một bản sắc Đồng Nai đa dạng và gắn kết.

Dù áp lực dân số tăng thêm 500.000 người từng gây khó khăn cho các chỉ số thu nhập bình quân, nhưng chính nguồn lực con người đã tạo nên sức sống mãnh liệt. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương miền núi sau khi về với Đồng Nai đã vươn mình mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nông thôn mới chỉ sau một thời gian ngắn.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Vũ Hồng Văn, bước vào giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai xác định không chỉ phát triển về số lượng mà phải tập trung vào chất lượng, năng lực thu ngân sách và năng suất lao động.

Trong bối cảnh Đảng và Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, vai trò của đội ngũ lãnh đạo địa phương giờ đây được ví như những người điều hành tập đoàn lớn, nỗ lực tối đa để đóng góp cao nhất cho ngân sách quốc gia.

"Vai trò của Bí thư, Chủ tịch bây giờ không khác gì Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng giám đốc của một tập đoàn, phải làm sao để con số thu được ngân sách đóng góp vào ngân sách quốc gia là cao nhất", ông Vũ Hồng Văn nói.

Minh chứng cho quyết tâm này, vị Bí thư Tỉnh uỷ dẫn chứng, dù chỉ tiêu giao năm 2025 là 70.000 tỷ đồng nhưng tỉnh đã nỗ lực vượt mốc 100.000 tỷ đồng và là tỉnh thực hiện tăng thu ngân sách, tăng trưởng hai con số cao nhất toàn quốc.

"Năm nay, Đồng Nai sẵn sàng thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước", ông Vũ Hồng Văn khẳng định.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định, việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân chưa cao thì sẽ "không hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương và Quốc hội giao phó".

Do đó, khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Đồng Nai gắn liền với trách nhiệm trở thành một cực tăng trưởng gánh vác nền kinh tế quốc gia.

"Chúng tôi phấn đấu thi đua cùng nhân dân và Đảng bộ các tỉnh trên toàn quốc để đến năm 2030 đất nước đạt mức thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển. Đồng Nai sẽ là nhóm dẫn đầu để gánh vác sứ mệnh này", Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cam kết.

Phấn đấu năm 2030 cả nước có 50% số tỉnh, thành là TP trực thuộc Trung ương

Tham gia phát biểu sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định, tỉnh Đồng Nai hiện đã hội tụ đầy đủ cả 7 tiêu chí theo quy định, từ thu nhập bình quân, chỉ số tăng trưởng, dân số, diện tích cho đến vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.

Nhìn lại chiều dài lịch sử, Đại tướng Phan Văn Giang nhắc nhớ về mối liên hệ chặt chẽ giữa Đồng Nai và Bình Phước trong thế trận quốc phòng chung của khu vực Đông Nam Bộ. Đây là địa bàn từng đóng vai trò là nơi tập kết nhân tài, vật lực và vũ khí trang bị, chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Những mốc son như chiến thắng Lộc Ninh, trận đánh mở màn tại Buôn Ma Thuột hay sự kiện giải phóng "cánh cửa thép" Xuân Lộc đã minh chứng cho tầm vóc lịch sử của vùng đất này. Đặc biệt, Đồng Nai còn sở hữu điểm di tích X16, nơi khởi nguồn hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Về hạ tầng và tiềm năng phát triển, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Đồng Nai không chỉ có sân bay quốc tế Long Thành mà còn có sân bay Biên Hòa đang được nâng cấp, xử lý triệt để dioxin để phục vụ mục đích lưỡng dụng. Với hệ thống hồ đập lớn như Trị An và các căn cứ quân sự chiến lược như khu vực Long Bình, Đồng Nai sở hữu thế trận "tiến có thể đánh, lui có thể giữ", đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ chiến trường Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, đây còn là trung tâm công nghiệp lớn, thu hút mạnh mẽ nguồn lao động từ các tỉnh miền Tây, tạo ra động lực phát triển kinh tế và an sinh xã hội cho cả vùng.

Trong tiến trình nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, Đại tướng lưu ý về việc chuyển đổi cơ cấu hành chính với tỷ lệ phường chiếm đa số và các quy định về tổ dân phố, thôn ấp để tinh gọn bộ máy bán chuyên trách, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Việc thành lập thành phố Đồng Nai không chỉ là mục tiêu phát triển địa phương mà còn nằm trong chiến lược phấn đấu đến năm 2030 cả nước có 50% số tỉnh, thành đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhấn mạnh yếu tố "đầu xuôi đuôi lọt", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các đại biểu Quốc hội ủng hộ cao để Đồng Nai sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tại kỳ họp này.