Thế giới 24h: Nga nói Ukraine đang cố giấu “tình hình thảm khốc”

Quân nhân Ukraine bị thương khi giao tranh với các lực lượng Nga ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

Nga lên tiếng việc Ukraine cấm phóng viên tới điểm nóng giao tranh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 cho hay, việc Ukraine cấm phóng viên đến các khu vực giao tranh là dấu hiệu cho thấy nước này đã ngầm thừa nhận “tình hình thảm khốc” của lực lượng Ukraine đang bị bao vây.

Trước đó, ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhy cảnh báo các phóng viên không nên chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về “hành lang an toàn” cho báo chí tới tiền tuyến Donbass, nơi hàng nghìn binh sĩ Ukraine được cho là đang bị bao vây.

Ông Tikhy nói việc tự ý đến đó mà không có sự cho phép từ Kiev sẽ “vi phạm pháp luật Ukraine” và có thể gây “hậu quả pháp lý cũng như uy tín lâu dài”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng động thái này nhằm “che giấu sự thật trên chiến trường và đánh lừa cộng đồng quốc tế lẫn người dân Ukraine”.

Ông Konashenkov nói tình hình của quân đội Kiev bị bao vây ở các khu vực Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk là “thảm khốc”.

Ông Konashenkov nói thêm rằng việc Kiev cấm báo chí tác nghiệp cũng là bằng chứng xác nhận tình trạng bao vây, bởi “hiện không còn cách nào để nhà báo hay binh sĩ Ukraine ra vào khu vực đó ngoài các hành lang an ninh do Nga kiểm soát”.

Tổng thống Zelensky phủ nhận thông tin quân đội Ukraine bị bao vây, cáo buộc Moscow phóng đại chiến thắng trên chiến trường.

Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với ông Putin rằng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây, trong đó khoảng 5.500 người ở khu vực Pokrovsk.

Ngày 29/10, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng tạm dừng các chiến dịch tấn công và cho phép phóng viên Ukraine cũng như nước ngoài đến tiền tuyến “để tận mắt chứng kiến” tình hình thực tế ở Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk.

Vụ thảm sát 460 người ở Sudan: Liên Hợp Quốc phản ứng

Theo đài RT, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 31/10 ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của lực lượng bán quân sự Rapid Support Forces (RSF) nhằm vào thành phố Al-Fashir ở bang Bắc Darfur, miền tây Sudan. Hội đồng Bảo an LHQ nói rằng hành động này có nguy cơ dẫn đến “những tội ác quy mô lớn”.

Tuyên bố nêu rõ, Hội đồng “lên án các hành động tàn bạo mà RSF bị cáo buộc thực hiện đối với dân thường, bao gồm hành quyết tại chỗ và bắt giữ tùy tiện” tại Al-Fashir và khu vực xung quanh.

Cơ quan này nhắc lại Nghị quyết 2736 (2024) của LHQ, yêu cầu RSF chấm dứt bao vây Al-Fashir và kêu gọi giảm leo thang bạo lực trong khu vực. Các nước thành viên Hội đồng yêu cầu RSF tuân thủ nghị quyết, đồng thời đưa ra xét xử tất cả những người vi phạm nhân quyền.

Tuyên bố cũng kêu gọi các bên “cho phép và tạo điều kiện để các tổ chức nhân đạo tiếp cận an toàn, không bị cản trở” nhằm hỗ trợ người dân đang cố sơ tán khỏi Al-Fashir.

Theo LHQ, hơn 90% trẻ em tại khu vực này không được đến trường và khoảng 24 triệu người - tức 40% dân số - đang thiếu lương thực nghiêm trọng.

Ông Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho biết: “Khủng hoảng Sudan là thất bại trong việc bảo vệ con người và tuân thủ luật pháp quốc tế”. Ông cũng công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu USD cho hai vùng Darfur và Kordofan.

Cuối tuần trước, lực lượng RSF tuyên bố rằng họ đã chiếm được toàn bộ thành phố Al-Fashir, đồng thời kiểm soát sở chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 6 của quân đội chính phủ (SAF).

Theo hãng tin Akhbar al-Asr, dẫn nguồn từ Liên đoàn Bác sĩ Sudan, số dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công của RSF tại thành phố này trong hai ngày 26-27/10 có thể đã vượt quá 2.000 người. RSF còn bị cáo buộc đòi khoản tiền chuộc 1 triệu USD để thả 6 nhân viên y tế bị bắt cóc.

Tướng Mohamed Hamdan Dagalo - chỉ huy RSF - thừa nhận “có một số hành vi vi phạm” trong chiến dịch chiếm Al-Fashir, đồng thời cho biết đã thành lập ủy ban điều tra và cam kết sẽ xét xử công khai những người chịu trách nhiệm.

Theo WHO, lực lượng RSF ngày 28/10 xông vào Bệnh viện phụ sản Saudi, cơ sở y tế duy nhất còn hoạt động một phần ở Al-Fashir.Trong vài giờ, hơn 460 bệnh nhân và người nhà bị sát hại, 6 nhân viên y tế gồm 4 bác sĩ, một y tá và một dược sĩ bị bắt cóc.

Mỹ và Philippines lập lực lượng chung mới, liên quan tới Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 31/10 thông báo, Mỹ và Philippines đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung mới nhằm củng cố hợp tác và tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt tại khu vực Biển Đông.

Theo Reuters, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell, lực lượng mới mang tên Task Force – Philippines sẽ “tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, cải thiện công tác lập kế hoạch chung và nâng cao tính tương tác giữa hai quân đội, đặc biệt là ở Biển Đông”.

Trong cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày, ông Hegseth bày tỏ quan ngại về các hành động của Bắc Kinh đối với đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực - liên quan đến các vụ va chạm liên tiếp giữa tàu Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, cũng như căng thẳng với Australia về hoạt động do thám trên không.

Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Philippines “tái khẳng định quyết tâm củng cố năng lực răn đe khu vực”, đồng thời thông báo hoàn tất kế hoạch hiện đại hóa quan hệ quốc phòng song phương và thúc đẩy các ưu tiên lớn trong hai năm tới.

Theo Reuters, Mỹ và Philippines là đồng minh theo Hiệp ước phòng thủ chung ký từ năm 1951, trong đó quy định mỗi bên sẽ hỗ trợ nếu bên kia bị tấn công vũ trang.