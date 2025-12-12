Tổng thư ký NATO cảnh báo châu Âu: Xung đột đã ở ngay trước cửa

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm Đức ngày 11/12, ông Rutte cảnh báo các quốc gia thành viên NATO sẽ “là mục tiêu tiếp theo của Nga”. Phát biểu tại Berlin trong khuôn khổ sự kiện do Hội nghị An ninh Munich tổ chức, ông nói châu Âu sẽ đối mặt với “nguy cơ bị tấn công vũ trang tăng lên đáng kể” nếu Ukraine thất thủ.

“Chúng ta phải sẵn sàng, vì xung đột không còn diễn ra ở khoảng cách xa nữa. Nó đã ở ngay trước cửa. Nga đã đưa xung đột trở lại châu Âu, và chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô mà các thế hệ đi trước từng trải qua”, ông nói.

Ông Rutte nêu viễn cảnh Nga thắng thế ở Ukraine, tiến sát tới biên giới các nước thành viên NATO và xung đột gia tăng. Ông nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh như vậy, “mức chi 3,5% GDP cho quốc phòng là quá ít” – nhắc lại cam kết của các nước NATO tháng 7 vừa qua về việc dành tối thiểu 3,5% GDP cho quốc phòng

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Rutte cho biết phía Mỹ đã nhận được đề xuất của Ukraine về khu vực họ có thể chấp nhận nhượng lại cho Nga. Ông Merz cảnh báo châu Âu không được để Ukraine bị ép ký kết một thỏa thuận bất lợi nhằm chấm dứt xung đột.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng các cuộc thảo luận tiếp theo có thể vô ích, ông Merz cho biết một cuộc họp quốc tế với quy mô rộng hơn về Ukraine “có thể diễn ra vào đầu tuần tới”.