Đức cảnh báo xung đột Nga - NATO năm 2029, Điện Kremlin đáp trả

Ông Boris Pistorius – Bộ trưởng Quốc phòng Đức – phát biểu trước các quân nhân (ảnh: DPA)

Phát biểu hôm 16/11, ông Pistorius cho biết, Đức tin rằng Nga có đủ khả năng tái thiết quân đội và có thể tấn công các nước thành viên NATO ở sườn phía đông từ năm 2029.

“Nga đang nhanh chóng tái thiết kho vũ khí của mình, bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine”, ông Pistorius nói.

Khi được hỏi về khả năng Nga đối đầu với NATO, ông Pistorius nói:

“Câu hỏi này mang tính suy đoán. Các chuyên gia quân sự và cơ quan tình báo có thể ước tính tương đối về thời điểm Nga tái thiết lực lượng đến mức đủ sức tấn công một số nước thành viên NATO ở phía đông. Chúng tôi luôn nói rằng kịch bản đó có thể xảy ra từ năm 2029”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự đang cho rằng kịch bản trên có thể xảy ra sớm hơn, ông Pistorius lưu ý.

Trong cuộc họp báo hôm 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, các nước châu Âu đang ngày càng thể hiện giọng điệu hiếu chiến.

“Những lời lẽ hiếu chiến và ủng hộ đối đầu như vậy ngày càng được nghe thấy nhiều hơn ở châu Âu”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, Nga không ủng hộ đối đầu với NATO, nhưng nước này buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia.

Bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 17/11 nói: “Không còn chút nghi ngờ nào nữa về việc ai mới là bên gây hấn”.

Ngày 19/3/2025, Ủy ban châu Âu đã trình bày chiến lược quốc phòng mới, mang tên “Tái vũ trang châu Âu”. Tài liệu này sau đó được đổi tên thành “Sẵn sàng cho năm 2030”, với kế hoạch chi khoảng 800 tỷ euro trong vòng 4 năm cho nhu cầu quân sự của EU.

Theo RIA Novosti, quan hệ Nga – EU đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, trong khối EU, không phải quốc gia nào cũng đứng về phía Ukraine.

Hôm 17/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, Ukraine “không có cơ hội” chiến thắng trước Nga và EU chỉ đang lãng phí tiền bạc khi ủng hộ chính quyền Kiev.

“Chúng ta đã đốt 186 tỷ euro rồi và giờ lại có ý định đốt nhiều tiền hơn nữa. Chúng ta đang tài trợ cho một quốc gia không có cơ hội thắng trong cuộc chiến này”, ông Orban nói.