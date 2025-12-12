Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định ngày 12/12 bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (12/12/2025).

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các phó tổng tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...

Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Luân Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/12/2025 17:51 PM (GMT+7)
