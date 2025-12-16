Tổng thống Trump hé mở tín hiệu đáng mừng về thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Ngày 15/12, khi phóng viên hỏi ông có liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian gần đây hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời có.

Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết nào về nội dung cuộc trò chuyện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: NDTV)

Cùng thời điểm, ông Trump hé lộ kết quả đàm phán kế hoạch hòa bình Ukraine và cho rằng các bên đang tiến gần tới hòa bình ở Ukraine.

“Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta đã tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết. Chúng tôi vừa có cuộc trao đổi rất tốt cách đây một giờ với các nhà lãnh đạo châu Âu. Chúng ta đang tiến gần hơn, chúng ta nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhà lãnh đạo châu Âu, những người cũng muốn cuộc xung đột này kết thúc”, ông Trump nhấn mạnh.

Những nhận xét lạc quan này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo châu Âu gặp gỡ Tổng thống Zelensky tại Berlin để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột, dù Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi về những đề xuất hoà bình mới nhất.

Trong tuyên bố chung tại cuộc đàm phán ở Berlin, các nhà lãnh đạo châu Âu đề xuất thành lập lực lượng như một phần của "đảm bảo an ninh mạnh mẽ" do Mỹ hậu thuẫn, nhằm đảm bảo Nga sẽ không vi phạm thỏa thuận hoà bình.

Trước đó, ông Zelensky cho biết cuộc đàm phán với phái viên của ông Trump "không dễ dàng" nhưng mang lại "tiến bộ" về vấn đề đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cũng hoan nghênh những đảm bảo an ninh mới do Washington đưa ra nhưng cho biết vẫn còn bất đồng về vấn đề Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

"Đã có đủ cuộc đối thoại về vấn đề lãnh thổ và thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn những quan điểm khác nhau", ông Zelensky nói với phóng viên.

Tương tự, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng các cuộc đàm phán đang tạo ra "cơ hội cho tiến trình hòa bình thực sự" và ca ngợi Mỹ vì đưa ra những đảm bảo an ninh "đáng kể".

Tuyên bố của châu Âu - với sự ký kết của các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cũng nêu rõ những điểm mà họ cho là sự đồng thuận khác giữa nhà lãnh đạo châu Âu và quan chức Mỹ. Bản báo cáo cho biết quân đội Ukraine nên tiếp tục nhận được sự hỗ trợ rộng rãi và duy trì quân số thời bình là 800.000 binh sĩ.

Nền hòa bình sẽ được duy trì bằng "cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu" nhằm xác định vi phạm và "cảnh báo sớm về những cuộc tấn công trong tương lai".

Quan chức Mỹ từng cảnh báo Ukraine phải chấp nhận thỏa thuận này, vì họ cho rằng nó sẽ cung cấp đảm bảo an ninh phù hợp với Điều khoản số 5 của NATO - quy định cuộc tấn công vào đồng minh NATO là cuộc tấn công vào tất cả đồng minh.

Trước đó, ông Trump nhiều lần bác bỏ khả năng Ukraine chính thức gia nhập NATO và đứng về phía Nga khi cho rằng tham vọng gia nhập liên minh của Kiev là nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.

Ông Merz thông tin thêm "các đảm bảo an ninh pháp lý và vật chất đáng kể" từ phía Mỹ là "thực sự đáng chú ý" và là "bước tiến rất quan trọng".