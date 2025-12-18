Thế giới 24h: Thái Lan kêu gọi Campuchia đàm phán

Thủ tướng Thái Lan – ông Anutin Charnvirakul (ảnh: Nation Thailand)

Căng thẳng leo thang, Thái Lan kêu gọi Campuchia hành động “lý trí”

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 17/12, ông Anutin cho biết giao tranh tiếp diễn khi xung đột ở biên giới Thái Lan – Campuchia bước sang ngày thứ 10 và có thêm 2 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng.

Theo ông Anutin, các nỗ lực tìm kiếm thi thể binh sĩ Thái Lan sẽ được tiến hành càng sớm càng tốt.

Về việc quân đội Thái Lan có thể kiểm soát Đồi 350 (một cứ điểm quan trọng nằm gần đền Prasat Ta Kwai) hay không, ông Anutin nói: “Chúng ta phải làm được”.

Khi được hỏi rằng liệu hiện tại có phải thời điểm thích hợp để đàm phán chấm dứt xung đột hay không, ông Anutin nói: “Nếu Campuchia lý trí, họ nên làm vậy”.

Liên quan đến phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Nattapon Nakpanich, rằng tình hình ở biên giới sẽ sớm được giải quyết, ông Anutin cho biết, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Nattapon đã đưa ra câu trả lời của mình.

Hôm 17/12, Nation Thailand đưa tin, căng thẳng leo thang ở khu vực tỉnh Sakaeo (Thái Lan), khi quân đội Campuchia tấn công dữ dội bằng tên lửa BM-21 và pháo. Khoảng 100 quả đạn pháo từ phía Campuchia đã bắn vào lãnh thổ Thái Lan.

Khmer Times cùng ngày đưa tin, quân đội Thái Lan tiếp tục nã pháo và sử dụng UAV thả bom vào các khu vực ở Oddar Meanchey, Banteay Meanchey và Preah Vihear (Campuchia).

Rộ tin Mỹ âm thầm chuẩn bị lệnh trừng phạt, Nga cảnh báo

Hôm 17/12, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow bác bỏ thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Chính quyền ông Trump có thể tiếp tục trừng phạt Nga? (ảnh: Getty)

Những phương án được xem xét bao gồm lệnh trừng phạt nhằm vào các tàu chở dầu Nga và bên trung gian hỗ trợ Nga bán dầu ra nước ngoài, theo Bloomberg.

Theo tờ báo Mỹ, các lệnh trừng phạt mới có thể được công bố ngay trong tuần này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về ông Trump.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 17/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng gây tổn hại đến việc thúc đẩy quan hệ giữa các nước.

“Bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng gây tổn hại đến việc thúc đẩy quan hệ. Đó là điều hiển nhiên”, ông Peskov nói, bình luận về thông tin của Bloomberg.

Hàn Quốc: Săn lùng điều hòa LG để lấy vàng nguyên chất

Dòng điều hòa được hãng LG ra mắt cách đây hơn 20 năm đang trở thành mặt hàng “nóng”, được săn lùng ở Hàn Quốc, khi một đoạn video cho thấy logo của điều hòa làm bằng vàng nguyên chất.

Hôm 11/12, Ringring Unni – chủ một cửa hàng bán lẻ trang sức ở Seoul – đăng tải đoạn video cho thấy cô thẩm định 6 chữ cái trong logo “Whisen” của dòng điều hòa LG Whisen. Các chữ cái này dường như làm bằng vàng.

“Logo gắn ở mặt ngoài điều hòa, và khi đó họ quảng cáo là nó làm bằng vàng”, khách hàng nói với Unni.

Sau khi thẩm định, Unni xác định 6 chữ cái trong logo Whisen thực sự làm bằng vàng, nặng khoảng 3,75 gram và được định giá 713.000 won (gần 13 triệu VND).

Hãng LG cho biết, khoảng 10.000 máy điều hòa LG Whisen mang logo vàng (phiên bản giới hạn) đã được bán ra vào năm 2005. Đây là dịp LG kỉ niệm thương hiệu bán điều hòa chạy nhất thế giới.

“LG đã biến máy điều hòa thành một khoản đầu tư vàng cách đây 20 năm”, một cư dân mạng Hàn Quốc bình luận.