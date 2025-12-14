Mỹ đổi chiến thuật, “buông tay” cho Ukraine tấn công “hạm đội bóng tối” Nga?

Các quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ và Ukraine tiết lộ rằng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, Washington đã không hề phản đối việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào "hạm đội bóng tối" và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Thậm chí, tổng thống Mỹ còn được cho là đã phê duyệt hỗ trợ cho các cuộc tấn công này.

Sự thay đổi này trái ngược hoàn toàn với chính sách dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, khi Washington lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và thường phản đối việc Ukraine tấn công các tàu Nga trên vùng biển quốc tế.

Không chỉ "không phản đối"

Không chỉ dừng lại ở việc "không phản đối", các nguồn tin cho biết trong một số trường hợp, Mỹ thậm chí còn cung cấp thông tin tình báo cho Kiev để hỗ trợ lập kế hoạch cho các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu.

Ukraine tấn công tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trên biển Đen. Ảnh: NBC News

Theo các nguồn tin, dù Tổng thống Donald Trump thường thể hiện thái độ được đánh giá là "thiên vị" Nga, ông vẫn ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu kinh tế năng lượng của Nga.

Cụ thể, vào tháng 10 vừa qua, chính quyền ông Donald Trump đã phê duyệt các biện pháp giúp Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu, cũng như áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft.

Những biện pháp này đã làm tê liệt một phần hoạt động xuất khẩu và khiến giá trị dầu Nga trên thị trường thế giới sụt giảm.

Các cuộc tấn công nhằm vào "hạm đội bóng tối" - đội tàu cũ kỹ và được ngụy trang để vận chuyển dầu Nga nhằm lách lệnh trừng phạt của phương Tây - đã gây ra những hậu quả rõ rệt.

Trong những tuần gần đây, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã nhận trách nhiệm về việc cho nổ tung 5 tàu chở dầu thuộc hạm đội này trên biển Đen. Moscow đã đe dọa đáp trả bằng cách tấn công các tàu xuất khẩu hàng hóa của Ukraine.

Gây sức ép ngầm?

Hậu quả trực tiếp của cuộc đối đầu logistics dầu mỏ này là giá bảo hiểm tàu biển đã tăng vọt.

Tạp chí The Atlantic chỉ ra rằng mặc dù Mỹ nhận thức được nguy cơ của các cuộc tấn công này đối với thị trường năng lượng toàn cầu, Washington vẫn coi việc gây tổn hại cho hạm đội vận tải dầu của Nga là một công cụ gây áp lực quan trọng lên điện Kremlin.

Mỹ kỳ vọng rằng việc làm suy yếu mạng lưới logistics dầu mỏ sẽ buộc Tổng thống Putin phải tích cực tìm kiếm giải pháp đàm phán hòa bình hơn, bất chấp những tuyên bố công khai của Tổng thống Donald Trump về việc tìm kiếm một "giải pháp hòa bình" cho cuộc xung đột.

Những ngày gần đây, Ukraine đã liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Nga. Cụ thể, vào ngày 10-12, máy bay không người lái của SBU nhắm mục tiêu thành công vào một tàu chở dầu mới thuộc "hạm đội bóng tối" khi nó đang trên đường tiến vào cảng Novorossiysk.

Không dừng lại ở đó, hai ngày sau (ngày 12-12), SBU còn tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công, nhằm vào các giàn khoan dầu của Nga ở biển Caspi.

Đáng chú ý, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận thực hiện cuộc tấn công vào một nhà máy lọc dầu tại vùng Yaroslavl, nhà máy này được xem là cơ sở sản xuất lớn nhất ở miền Bắc nước Nga.