Thái Lan tuyên bố kiểm soát toàn bộ biên giới phía nam với Campuchia

Đại tá Thammanoon Wanna, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Lính thủy đánh bộ tỉnh Trat, ngày 17/12 tuyên bố các đơn vị thuộc quyền đã "kiểm soát chiến trường" sau 8 ngày tác chiến ở điểm nóng biên giới Ban Sam Lang, nằm giữa tỉnh Trat của Thái Lan và tỉnh Pursat, miền nam Campuchia.

Trat là tỉnh ven biển phía đông nam Thái Lan, cũng là một trong 6 tỉnh đang xảy ra giao tranh với lực lượng Campuchia. Lính thủy đánh bộ Thái Lan từng tuyên bố giành lại một phần khu vực Ban Sam Lang và Ban Nong Ree ở tỉnh Trat ngày 14/12.

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) hôm 17/12 cho hay họ nhận được tin tình báo rằng lực lượng Campuchia đang di chuyển quân và vũ khí hạng nặng gần Ban Thmor Dar, thuộc tỉnh Pursat, chuẩn bị mở đợt tấn công vào lính thủy đánh bộ Thái Lan nhằm giành lại Ban Sam Lang. RTAF đã điều tiêm kích F-16 thực hiện "nhiệm vụ khẩn cấp", ném bom xuống mục tiêu trên lãnh thổ Campuchia để ngăn chặn.

Trong hơn một tuần giao tranh, quân đội Thái Lan ghi nhận 5 binh sĩ bị thương ở mặt trận Trat, không có trường hợp tử vong và không có dân thường bị ảnh hưởng. Đại tá Thammanoon nói tình hình an ninh khu vực cơ bản đã được bảo đảm và người dân có thể sớm trở về nhà.

Hình ảnh Thái Lan không kích "sở chỉ huy" của lực lượng Campuchia tại khu vực Ban Sam Lang, được công bố ngày 17/12. Ảnh: Khaosod

Cùng ngày, chuẩn đô đốc Surasan Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực khác dọc biên giới, trong đó khốc liệt nhất là khu đền cổ Prasat Ta Kwai giữa tỉnh Surin và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Ở khu vực Ban Sam Lang, Thái Lan ghi nhận một đợt tấn công từ phía Campuchia. "Lính thủy đánh bộ Thái Lan đã đáp trả, bảo vệ và kiểm soát được khu vực, đồng thời cắm cờ Thái Lan để đánh dấu kết quả tác chiến", Surasan nói.

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan trong chiều tối 17/12 liên tục pháo kích và sử dụng máy bay không người lái thả bom tại khu vực Sông Voi, ở Thma Da, cách gọi của Phnom Penh cho vùng tranh chấp giữa tỉnh Pursat và tỉnh Trat.

Campuchia cũng cáo buộc quân đội Thái Lan dùng pháo binh tấn công một số vị trí tiền tuyến tại tỉnh Pursat, trong khi khẳng định các đơn vị Campuchia vẫn duy trì tình trạng báo động cao và đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bản cập nhật tình hình chiến trường đêm 17/12 của Bộ Quốc phòng Campuchia không đề cập thông tin Thái Lan tuyên bố đã kiểm soát xong biên giới ở khu vực Trat - Pursat.

Vị trí tỉnh Trat của Thái Lan và tỉnh Pursat của Campuchia. Đồ họa: BBC

Quốc hội Campuchia ra tuyên bố lên án các hành động "tấn công hung hăng và bừa bãi" của quân đội Thái Lan. Phnom Penh kêu gọi Bangkok "rút quân khỏi một số khu vực thuộc lãnh thổ Campuchia, chấm dứt ngay và vô điều kiện việc sử dụng vũ khí hạng nặng" và tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn cũng như nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này giữa hai nước đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia, theo các công bố của quân đội Thái Lan và Bộ Nội vụ Campuchia tính đến ngày 16/12.

Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia cần ngừng bắn trước.