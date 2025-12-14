Tình báo Ukraine: Nga sắp có động thái “nắn gân” châu Âu với tên lửa tầm trung Oreshnik

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Nga và Belarus đang đẩy mạnh xây dựng các cơ sở quân sự phục vụ việc triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik, bao gồm bệ phóng, hệ thống giám sát và hạ tầng thông tin liên lạc.

Ông Oleg Ivashchenko, người đứng đầu cơ quan này, nói với hãng tin Ukrinform rằng Ukraine đã ghi nhận những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga đang chuẩn bị đưa tên lửa Oreshnik tới lãnh thổ Belarus.

“Chúng tôi thấy các hoạt động chuẩn bị triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trên lãnh thổ Belarus. Nga và Belarus đang xây dựng cơ sở cho bệ phóng, cũng như các hệ thống giám sát và thông tin liên lạc. Tuy nhiên, những hạng mục này hiện vẫn chưa hoàn tất”, ông Ivashchenko cho biết.

Theo ông Ivashchenko, Nga có thể đưa bệ phóng tên lửa tới Belarus, nhưng nếu thiếu đầy đủ hạ tầng hỗ trợ, thì bệ phóng này chỉ mang tính biểu trưng, không có giá trị tác chiến thực sự.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả trong trường hợp tên lửa được triển khai, Belarus sẽ không có quyền kiểm soát hay quyết định việc sử dụng. Quyền chỉ huy vẫn hoàn toàn nằm trong tay Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.

Tình báo Ukraine nhận định mục tiêu của kế hoạch này là gây sức ép lên các quốc gia châu Âu và NATO, đồng thời bảo vệ tên lửa khỏi nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Ông Ivashchenko cho rằng việc đặt tên lửa tại Belarus sẽ giúp Nga rút ngắn thời gian bay của tên lửa và có khả năng tiến hành các đòn tấn công bất ngờ nhằm vào các thủ đô châu Âu, so với việc phóng từ bãi thử Kapustin Yar.

Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik vào ngày 21/11/2024, trong vụ tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine.

Theo các nhà phân tích phương Tây, Oreshnik nhiều khả năng là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh từ thời Liên Xô. Tên lửa này được cho là có tầm bắn hơn 4.000 km và có thể mang sáu đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Mỗi đầu đạn có thể mang theo 6 phương tiện siêu vượt âm có khả năng tấn công nhiều mục tiêu độc lập.

Tháng 10 năm nay, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, ông Vasyl Maliuk, cho biết SBU phối hợp với tình báo quân đội đã phá hủy một trong ba bệ phóng tên lửa Oreshnik của Nga tại bãi thử Kapustin Yar vào năm 2023. Ông Maliuk nói chiến dịch này được giữ tuyệt mật và rất ít người biết về nó.