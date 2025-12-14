Nga tấn công dữ dội, Ukraine chịu áp lực cao nhất từ đầu chiến sự

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tối 13/12 (giờ địa phương) cho biết, quân đội Ukraine đang đối mặt với "tình hình tác chiến khó khăn do đối phương đang tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến" chạy dọc từ Đông Bắc đến Đông Nam Ukraine.

Tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky. Ảnh: PravdaUkraine

"Có những ngày ghi nhận số vụ đụng độ lên tới hơn 300, cao nhất kể từ khi chiến sự nổ ra đầu năm 2022. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang đẩy lùi áp lực của đối phương, không từ bỏ chiến thuật phòng thủ chủ động và áp dụng nó một cách hiệu quả", ông Syrsky nêu.

Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine trong tháng 11/2025. Ông cho hay, Ukraine còn đang đối mặt với một số khó khăn về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lữ đoàn cũng như về tinh thần, tâm lý chiến đấu của binh sĩ.

Tướng Syrsky sau đó quả quyết rằng, "các giải pháp đã được đưa ra" để giải quyết các khó khăn của quân đội. Đồng thời, quân đội Ukraine vẫn đang "tiến hành các hoạt động tích cực của riêng mình". "Vài tuần qua, chúng tôi giành lại quyền kiểm soát 16km2 ở phía Bắc thành phố Pokrovsk", ông Syrsky tuyên bố.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Syrsky. PravdaUkraine cùng ngày dẫn nguồn tin riêng thừa nhận, lực lượng Nga "lợi dụng tình trạng sương mù" để đẩy mạnh tấn công và vừa giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Siversk chiến lược ở tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Nga xuất hiện trên nóc một tòa nhà ở Siversk. Ảnh: X/@Piotr734668

Trước đó, Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 7/12 cho biết, quân đội Nga trong tháng 11/2025 đã giành thêm gần 520 km2 lãnh thổ, gấp hai lần so với con số 260 km2 vào tháng trước đó.

Tờ Economist, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, đánh giá Nga đã kiểm soát thêm 4.562 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm, cao hơn 3.734 km2 trong năm 2024. Số liệu của tờ này cho thấy Nga mở rộng kiểm soát 690km2 trong tháng 11/2025, cao hơn ghi nhận của Deep State.

Theo ISW, đây là bước tiến nhanh nhất của Nga kể từ khi rút quân khỏi ngoại ô thủ đô Kiev và khu vực miền Bắc Ukraine tháng 3/2022, thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong diễn biến liên quan tình hình chiến sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/12 thông báo ông sẽ gặp quan chức Mỹ và châu Âu tại Berlin (Đức) để thảo luận về "nguyên tắc cơ bản của hòa bình". Tờ PravdaUkraine dẫn lời ông Zelensky tin rằng "cơ hội rất lớn cho hòa bình" đã xuất hiện.

Cùng ngày, Đức xác nhận sẽ tiếp đón các phái đoàn của Mỹ và Ukraine tới bàn thảo về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Các cuộc gặp đó sẽ được tiến hành trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Berlin vào ngày 15/12.

Nga hạ gần 100 UAV Ukraine trong 3 giờ

Sáng 14/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn thành công 94 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên vùng trời bán đảo Crimea và 8 bang Bryansk, Smolensk, Belgorod, Kursk, Oryol, Tula, Kaluga, Lipetsk trong vòng 3 giờ từ 20h đến 23h tối 13/12 (0h-3h sáng 14/12, giờ Hà Nội).

Nga chưa nêu tổng số UAV mà Ukraine sử dụng, cũng như thiệt hại từ vụ tập kích. Rạng sáng 14/12, một số kênh truyền thông Nga đưa tin về các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga ở bang Volgograd, Smolensk và vùng Krasnodar.