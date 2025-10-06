Tổng thống Mỹ khen ý tưởng của Tổng thống Nga

Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ trước đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí chiến lược Mới (New START), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 (giờ Hà Nội) khẳng định đó "nghe có vẻ là một ý tưởng rất hay", Reuters đưa tin.

Tổng thống hai nước Nga-Mỹ gặp gỡ ở Alaska (Mỹ) cách đây vài tuần. Ảnh: GettyImages

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga ngày 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow "sẵn sàng tuân thủ các điều khoản được nêu trong hiệp ước New START thêm một năm kể từ ngày 5/2/2026", nếu Mỹ có động thái tương tự.

Tổng thống Putin cho biết, ông đưa ra đề xuất này vì lợi ích của nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đối thoại với Washington về một hiệp ước thay thế New START, vốn sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026, tức chưa đầy nửa năm nữa.

New START, tên đầy đủ là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới, là thỏa thuận về cắt giảm vũ khí hạt nhân duy nhất còn hiệu lực giữa Nga-Mỹ. Văn kiện này được hai bên kí kết năm 2010, có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.

New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump (2017-2021), ông từng nhiều lần đề nghị tìm kiếm một thỏa thuận khác thay cho New START vì cho rằng văn kiện đó không toàn diện khi thiếu sự tham gia của các cường quốc quân sự khác.