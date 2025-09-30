Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu vượt siêu tàu sân bay hạt nhân Mỹ

Tiêm kích J-35 cất cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến bằng hệ thống phóng điện từ. Ảnh: Military Watch.

Theo Military Watch, hải quân Trung Quốc gần đây công bố hình ảnh tàu sân bay Phúc Kiến phóng nhiều loại máy bay từ trên boong, trong đó lần đầu có cảnh tiêm kích J-35 cất cánh nhờ hệ thống phóng điện từ.

Trên thế giới hiện nay chỉ có hai tàu sân bay Phúc Kiến và USS Gerald Ford của Mỹ được trang bị hệ thống phóng điện từ (EMALS). Trước đó, Mỹ đã nỗ lực tích hợp tiêm kích tàng hình trên hạm F-35C với EMALS nhưng chưa thành công. Đội tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ tuy đông đảo, được trang bị tiêm kích hạm F-35C nhưng chỉ dùng máy phóng hơi nước, dẫn đến nhiều hạn chế về tầm hoạt động và lượng vũ khí mang theo.

Mỹ đã bắt đầu chương trình tích hợp F-35C với EMALS từ đầu thập niên 2010, trước cả khi Trung Quốc đưa tàu sân bay đầu tiên vào biên chế. Nhưng cũng giống như các chương trình vũ khí khác, dự án bị trì hoãn nhiều lần, tạo cơ hội để Trung Quốc thu hẹp khoảng cách.

Đến nay, điều từng bị coi là “không tưởng” nay đã thành hiện thực. Các tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc đã sẵn sàng hoạt động trên tàu sân bay trước cả F-35C trên tàu USS Gerald Ford, Military Watch nhận định.

Các tiêm kích F-35C của Mỹ hiện chỉ có thể cất cánh trên các tàu sân bay lớp Nimitz bằng hệ thống phóng hơi nước. Ảnh: Military Watch.

Diễn biến này phản ánh xu thế chung trong cạnh tranh công nghiệp quốc phòng. Trung Quốc chỉ mất 6 năm để phát triển và đưa tiêm kích tàng hình J-20 vào biên chế, trong khi Mỹ phải mất tới 15 năm với thế hệ máy bay tương tự.

Hiện tại, Trung Quốc đã sản xuất các nguyên mẫu của tiêm kích thế hệ thứ 6, còn Mỹ vẫn đang loay hoay với các dự án như F-47.

Hệ thống phóng điện từ được xem là bước nhảy vọt của công nghệ phóng máy bay trên tàu sân bay, cho phép máy bay cất cánh với tải trọng nhiên liệu và vũ khí lớn hơn, giảm hao mòn động cơ và tiết kiệm không gian trong thân tàu so với hệ thống phóng hơi nước.

J-35 được đánh giá sở hữu năng lực chiến đấu và khả năng tàng hình tương đương F-35 của Mỹ, nhưng có kích thước lớn hơn, tốc độ cao hơn, tầm hoạt động xa hơn và hệ thống cảm biến mạnh hơn. Hiện vẫn chưa rõ Hải quân Trung Quốc sẽ chỉ dùng J-35 cho tác chiến trên tàu sân bay hay còn triển khai tại các căn cứ đất liền để thay thế dần những dòng chiến đấu cơ mua của Nga như Su-30MK2, theo Military Watch.