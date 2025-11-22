Tan hoang vùng rốn lũ Đăk Lăk

Một góc khu dân cư xã Hòa Thịnh (thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) chìm trong nước lũ, sáng 22/11.

Hòa Thịnh, được ghép từ hai xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng, rộng hơn 159 km2 với gần 30.000 dân. Với địa hình "lòng chảo", bao quanh bởi nhiều sông, hồ, khu vực này trở thành một trong những điểm ngập sâu nhất tỉnh Đăk Lăk, bị cô lập nhiều ngày. Chính quyền cùng lực lượng cứu hộ liên tục chạy canô tiếp tế thực phẩm, nhưng vẫn chưa đáp ứng hết do số người cần cứu trợ tăng nhanh. Ảnh: Nghinh Phong

Các đoàn cứu trợ đổ về đầu xã tiếp viện lương thực, thực phẩm cho người dân. Từ trên cao, nước lũ vẫn ngập ở một số khu vực xã.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh Lê Chí Hoại cho biết đến sáng nay nước đã rút gần hết và "không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ".

Đường ĐT75 vào xã Hòa Thịnh bị nước lũ băm nát, một số đoạn nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Trung Đào

Bùn đất còn đọng lại sau khi lũ rút tại một xưởng may ở xã Hòa Thịnh, nơi nhiều máy móc và hàng hóa hư hỏng nặng sau bốn ngày ngập nước.

Người dân xã Hòa Thịnh dùng máy cày để chở lương thực, thực phẩm cứu trợ.

Cách đó khoảng 20 km, khu vực xã Đông Hòa (Phú Yên cũ) cũng chìm trong nước lũ suốt 4 ngày nay. Sáng nay, nước lũ rút còn khoảng 20 cm, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, hàng quán.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, 71 tuổi, bán tạp hóa ở chợ Hòa Vinh hơn 20 năm, cho biết nước lũ dâng cao hơn một mét, gây thiệt hại nặng nề chưa từng thấy. "Ba hôm trước, nghe tin mưa lũ, tôi kê tài sản lên cao, giằng cửa và mái tôn rồi về nhà ngủ. Khuya hôm đó, nước lũ cuồn cuộn tràn vào, không kịp trở tay kê bàn ghế, tủ lạnh", bà kể.

Sáng nay, khi nước rút, bà quay lại hàng quán cách nhà một km, phát hiện nhiều hàng hóa bị cuốn trôi, bùn đất bám đầy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đối diện quán bà Liên, cửa hàng tạp hóa của bà Kim Ngân (41 tuổi) cũng bị lũ cuốn nhiều hàng hóa. Sáng nay, bà Ngân lội bùn nhặt từng gói bánh, chai nước mắm, dầu ăn… để vớt vát thiệt hại.

Một tiệm sửa xe ở xã Đông Hòa ngổn ngang bùn đất sau lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, tính đến sáng 21/11, mưa lũ khiến 27 người chết, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp; 358 điểm trường và 10 trạm y tế hư hỏng. Gần 63.000 ha hoa màu, hơn 100.000 ha cây lâu năm, khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha mặt nước nuôi thủy hải sản chịu thiệt hại, cùng hơn 3,5 triệu vật nuôi bị cuốn trôi. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4.500 tỷ đồng, và địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp với 40 xã, phường bị thiệt hại nặng.

Bản đồ xã Hoà Thịnh và phường Đông Hoà, hai khu vực ngập sâu nhất Đăk Lăk (Phú Yên cũ). Đồ hoạ: Hoàng Khánh