Nữ Thủ tướng Nhật Bản trả lời câu hỏi về phát ngôn gây sóng gió với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản – bà Sanae Takaichi (ảnh: Reuters)

Hôm 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc về việc rút lại những bình luận gần đây của bà về Đài Loan. Bà Takaichi nhấn mạnh, lập trường của Nhật Bản về tình huống an ninh khẩn cấp không thay đổi.

Khi được hỏi rằng liệu bà có ý định rút lại các phát biểu về Đài Loan khiến Bắc Kinh không hài lòng hay không, Thủ tướng Takaichi nói:

“Đối với một tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản, chính phủ sẽ đưa ra đánh giá toàn diện dựa trên tất cả thông tin sẵn có, cân nhắc hoàn cảnh cụ thể của từng tình huống khi nó xảy ra”.

“Tôi đã nhiều lần nêu rõ lập trường này trong các câu trả lời của mình. Lập trường của chính phủ vẫn nhất quán”, bà Takaichi nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 21/11, Thủ tướng Takaichi cho biết, bà mong muốn cải thiện quan hệ Trung – Nhật sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Hàn Quốc hồi tháng trước.

“Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đã nhất trí phương hướng chung là thúc đẩy toàn diện mối quan hệ chiến lược và hợp tác cùng có lợi, đồng thời phát triển quan hệ mang tính xây dựng, ổn định. Lập trường này vẫn không thay đổi”, bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi dự kiến tham dự Hội nghị G20 sắp tới tại Nam Phi (22 – 23/11). Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn tham dự. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch nào để bà Takaichi gặp ông Lý Cường tại hội nghị quan trọng này.

Trước đó, hôm 7/11, bà Takaichi nói tại Quốc hội rằng việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” và điều đó có nghĩa là nước này hành động quân sự cùng Mỹ.

Phát biểu của bà Takaichi vấp phải phản ứng dữ dội từ Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo hôm 21/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Nhật Bản nên “sửa chữa ngay những phát biểu và hành vi sai lầm”, đồng thời thực hiện các bước cần thiết để bày tỏ “tôn trọng các cam kết với Trung Quốc”.

Trong tuần này, Trung Quốc đã khuyến cáo công dân không nên đến Nhật Bản, dừng nhập khẩu hải sản và ngừng chiếu một số bộ phim do Nhật Bản sản xuất. Theo Japan Times, trong động thái cứng rắn hơn, Trung Quốc có thể hạn chế nguồn cung đất hiếm cho Nhật Bản.