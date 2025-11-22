Hệ thống phòng thủ 'vòm vàng' của Mỹ gặp trở ngại

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phân bổ 25 tỷ USD cho Sáng kiến ​​phòng thủ tên lửa Golden Dome, song quá trình lập kế hoạch sử dụng ngân sách này vẫn chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, tình trạng chính phủ tạm thời đóng cửa cũng làm gián đoạn công tác tuyển dụng nhân sự cho dự án, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ ký kết các hợp đồng liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Sáng kiến Golden Dome được Tổng thống Trump ký thông qua vào tháng 1. Theo Financial Times, hệ thống này cho phép triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu.

Trong khi đó Reuters cho biết, mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump thông báo Mỹ đã hoàn tất quyết định về cấu trúc của hệ thống Golden Dome. Chính quyền đề xuất ngân sách khoảng 175 tỷ USD cho dự án, với kỳ vọng việc xây dựng hệ thống mới có thể hoàn thành trong chưa đầy ba năm.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.