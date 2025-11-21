Báo Anh: Mỹ muốn Nga trả tiền thuê toàn bộ vùng Donbass

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện trên tiền tuyến (ảnh: EPA)

Hôm 20/11, Telegraph đưa tin, theo kế hoạch hòa bình mới, Mỹ có thể buộc Ukraine phải nhượng bộ vùng Donbass (bao gồm tỉnh Donetsk và Lugansk) cho Nga dưới dạng hợp đồng cho thuê lãnh thổ.

Với thỏa thuận này, về mặt pháp lý, Ukraine vẫn sở hữu vùng Donbass nhưng quyền kiểm soát thuộc về Nga. Moscow sẽ trả một khoản “phí thuê” (không được tiết lộ) để kiểm soát Donbass trong thời hạn lâu dài.

“Donbass rất giàu khoáng sản. Muốn kiểm soát vùng đất này, Nga sẽ phải trả một khoản phí thuê để bù đắp tổn thất tài chính khi Ukraine mất quyền tiếp cận lãnh thổ”, Telegraph đưa tin, dẫn lời một số quan chức cấp cao Mỹ.

Tờ báo Anh lưu ý, theo Hiến pháp Ukraine, bất kỳ việc chuyển giao lãnh thổ nào cũng cần tổ chức trưng cầu dân ý, tuy nhiên, thủ tục này có thể bỏ qua nếu việc Nga kiểm soát Donbass được tiến hành dưới dạng hợp đồng cho thuê lãnh thổ.

Nga và Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này.

Ý tưởng cho thuê vùng Donbass là một phần trong kế hoạch hòa bình 28 điểm – được cho là do các ông Steve Witkoff (đặc phái viên Mỹ) và Kirill Dmitriev (đặc phái viên Nga) bí mật soạn thảo – nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là ủng hộ kế hoạch này, theo NBC News.

Ngoài việc nhượng bộ lãnh thổ ở Donbass, Ukraine còn có thể phải cắt giảm một nửa quy mô quân đội và bị cấm sở hữu tên lửa tầm xa, theo Telegraph.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm cũng sẽ ngăn chặn việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine, chấm dứt viện trợ quân sự từ Mỹ và hạn chế các chuyến bay ngoại giao từ nước thứ ba tới Kiev.

Đổi lại, Ukraine có thể nhận được các đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu để duy trì lệnh ngừng bắn với Nga.

Giới chức Ukraine đã bác bỏ kế hoạch này, trong khi Mỹ chưa công bố chính thức. Tuy nhiên, một số nguồn tin nói với Telegraph rằng, Washington đang gây sức ép để buộc Tổng thống Ukraine chấp nhận. Vị thế đàm phán của ông Zelensky đã suy yếu sau bê bối tham nhũng lớn xảy ra trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine.

Hôm 20/11, khi được hỏi rằng liệu Tổng thống Nga Putin có biết về kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – từ chối tiết lộ.

“Mọi giải pháp hòa bình đều phải dẫn đến loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này”, ông Peskov nói.