Chuyên gia nhận định về khả năng có bão số 15 trên Biển Đông

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, theo nhận định cập nhật lúc sáng ngày 22/11, một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có thể hình thành từ ngày 23/11 và nhiều khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng 26–27/11. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Dự báo cùng thời điểm 27/11, một khối áp cao lục địa kết hợp áp cao cận nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh, kéo theo một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống Việt Nam, tác động sâu đến khu vực từ Phú Yên đến Khánh Hòa trong các ngày 28–30/11. Nhiệt độ ban đêm ven biển Phú Yên có thể giảm xuống 19–20°C.

Biển Đông có thể đón bão số 15 trong những ngày tới.

Sự tăng cường của khối không khí lạnh này có thể tạo nên một "bức tường" khí áp, hạn chế khả năng bão/áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền. Tuy nhiên, vẫn tồn tại kịch bản không khí lạnh đến muộn hoặc không đủ mạnh, khiến hoàn lưu xoáy nhiệt đới có thể áp sát hoặc đi vào bờ.

"Dù đi vào hay không, nguy cơ mưa lớn trong giai đoạn cuối tháng 11 vẫn cần được cảnh giác, đặc biệt tại các tỉnh từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng. Xác suất mưa lớn ngoài khơi và ven biển khoảng 60%, mưa lớn vào sâu trong đất liền khoảng 40%. Đây là nhận định ban đầu. Khi vùng áp thấp đi vào Biển Đông, các yếu tố khí tượng sẽ rõ ràng hơn và dự báo sẽ được tiếp tục cập nhật", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Trong bối cảnh mưa lũ đang diễn biến rất nghiêm trọng, khuyến cáo các địa phương tiếp tục tập trung ứng phó lũ. Đối với các hồ chứa, cần tính toán khoa học việc xả lũ hạ mực nước nhưng không nên xả lớn đến hết ngày 24/11 để người dân có "quãng nghỉ" sau đợt lũ vừa qua. Từ 25–28/11 có thể điều chỉnh xả nhằm đón đợt mưa mới nếu hình thế thời tiết xấu đi.

Một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines để đánh giá về khả năng có thể mạnh lên thành cơn bão số 15 trên Biển Đông trong thời gian từ nay đến cuối tháng 11 hay không.

Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này di chuyển hướng vào vùng biển các tỉnh Nam Trung bộ và xác suất cao nhất là ảnh hưởng đến đất liền Nam Trung bộ.

Cũng theo vị chuyên gia này, dù ở trạng thái áp thấp nhiệt đới hay vùng áp thấp, nếu ảnh hưởng đến đất liền, các tỉnh Nam Trung bộ có mưa lớn trở lại. Tuy nhiên, vùng mưa chỉ tập trung ở ven biển.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ 21/11 - 20/12, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trước đó, từ 21/10 - 20/11, Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhất nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 (bão Fengshen) và cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đặc biệt, cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gây thiệt hại rất lớn ở 2 tỉnh miền Trung là Đắk Lắk và Gia Lai: 5 người chết, 3 người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế trên 5.000 tỉ đồng.

Ngay sau bão số 13, Biển Đông đón bão số 14. Nhưng sau đó, cơn bão này di chuyển đi ra ngoài Biển Đông, hướng về phía bán đảo Đài Loan (Trung Quốc) và không gây ảnh hưởng, tác động đến thời tiết đất liền nước ta.