Tổng thống Mỹ gửi thông điệp đến Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Trump mô tả đây là một cuộc thảo luận “tốt đẹp”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Tôi nghĩ cuộc gặp với Tổng thống Zelensky rất tốt. Đó là một phần của quá trình đang diễn ra”, ông Trump nói với báo giới, cho biết các phái viên của Mỹ đang đến Mátxcơva để đàm phán. Khi được hỏi thông điệp của ông dành cho Tổng thống Putin là gì, Tổng thống Trump trả lời: “Xung đột phải chấm dứt”.

Ông Zelensky hồi đầu tuần này nói rằng sẽ chỉ đến Davos nếu có thể ký kết các thỏa thuận với ông Trump về sự đảm bảo an ninh của Mỹ và nguồn kinh phí tái thiết hậu chiến cho Ukraine. Nhưng sau cuộc gặp, không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đã đạt được đột phá.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt nhiều lần kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái và đảo lộn chính sách của Mỹ đối với Ukraine bằng cách nối lại ngoại giao với Nga.

Ông Zelensky - hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trong nước do các đợt không kích của Nga - dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu sau cuộc gặp với ông Trump.

"Nếu cả hai bên muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ làm được”, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sáng 22/1. "Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ”.

Ông Witkoff đã có các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Davos trong những ngày gần đây. Ông ​​sẽ đến Mátxcơva cùng con rể của ông Trump - Jared Kushner - vào cuối ngày 22/1 để trao đổi với Tổng thống Nga Putin về kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine.

Sau đó, phái đoàn Mỹ sẽ đến Abu Dhabi - “nơi diễn ra các cuộc đàm phán quân sự và thảo luận về gói đầu tư“.

Tổng thống Putin cho biết vào cuối ngày 21/1, rằng ông và phái đoàn Mỹ sẽ thảo luận về một giải pháp cho vấn đề Ukraine và khả năng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết vùng đất do Mátxcơva kiểm soát, cũng như đề xuất của ông Trump về Hội đồng Hòa bình, có nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.