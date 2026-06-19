Tổng thống Litva Gitanas Nausėda. Ảnh AP

"Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và đạt được những mục tiêu đầy tham vọng đã thỏa thuận với Đài Loan, chúng ta cần đưa ra những kết quả cụ thể về những vấn đề này. Nếu kết quả khả quan, mọi việc sẽ ổn thỏa, và tôi hy vọng ông Budrys sẽ tiếp tục giữ chức vụ của mình. Nếu không, chúng ta sẽ xem xét vấn đề này theo cách khác", ông nói.

Vị chính trị gia cho biết ông dự định sẽ thảo luận về tương lai của ông Budrys và các bộ trưởng khác với ông Mindaugas Sinkevičius, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Litva, vào tuần tới .

Bài báo nêu rõ: "Gần đây, ông Budrys đã bị chỉ trích vì những nỗ lực chưa đủ để khôi phục quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và những phát ngôn của ông về khả năng NATO tấn công Kaliningrad."

Đầu tháng 6, cổng thông tin Lrytas đưa tin, dẫn lời các thành viên Quốc hội Belarus, rằng ông Budrys có thể bị cách chức vì những bình luận của ông về Kaliningrad và Belarus. Giữa tháng 5, vị bộ trưởng này kêu gọi NATO chứng minh cho Nga thấy rằng họ có thể vượt qua "pháo đài nhỏ" của Nga ở Kaliningrad và rằng họ có đủ phương tiện để làm điều đó, cho phép họ phá hủy các hệ thống phòng không và căn cứ tên lửa của Nga. Vị bộ trưởng không nêu rõ ông đang đề cập đến những phương tiện nào hoặc trong điều kiện nào liên minh nên chứng minh khả năng của mình.

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov gọi lời kêu gọi của ông Budrys là "một tuyên bố gần như điên rồ". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tin rằng những lời đe dọa như vậy nên bị phớt lờ, vì Vilnius chỉ đơn thuần xác nhận sự tồn tại của chúng.

Như Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo, Nga sẽ loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào đối với khu vực Kaliningrad nếu chúng xuất hiện. Ông nhấn mạnh rằng việc phong tỏa khu vực này có thể dẫn đến sự leo thang xung đột chưa từng có.