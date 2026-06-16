Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Astana, Kazakhstan, ngày 29 tháng 5 năm 2026. Ảnh Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị các thế lực tự xưng là đại diện cho thiện chí tìm kiếm hòa bình của ông Zelensky lừa gạt dẫn đến việc rút quân khỏi khu vực gần Kiev vào năm 2022, theo lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Arabiya, ông Lukashenko nói rằng cuộc xung đột lẽ ra có thể kết thúc nhanh chóng ngay từ giai đoạn đầu, khi lực lượng của Moscow tiến sát thủ đô Ukraine.

Theo hãng tin BelTA, nhà lãnh đạo Belarus cho biết: “Vào thời điểm đó, không chỉ tôi mà tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu rằng chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc với chiến thắng của Nga. Điều này chủ yếu là vì quân Nga đang ở Kiev”.

Tuy nhiên, ông Lukashenko tuyên bố rằng “một số chính trị gia và thế lực” sau đó đã yêu cầu ông Putin dừng lại, rút ​​quân khỏi Kiev và ký kết một thỏa thuận hòa bình. “Trước khi cuộc rút quân đó diễn ra, mọi người đều hiểu rằng ngày tàn của Ukraine đã cận kề".

Tổng thống Belarus lập luận rằng Moscow đã hành động dựa trên một cơ hội thực sự để đạt được một thỏa thuận, và nói thêm: "Hãy tự mình phán xét xem ai đúng ai sai trong vấn đề này."

“Một lần nữa, có lẽ những thế lực này đã lừa dối ông ấy. Đó là Vatican. Và, đáng ngạc nhiên là, cả nhóm vận động hành lang Do Thái, người Israel nữa", ông Lukashenko nói. “Họ thay mặt ông Zelensky nói: vậy là xong, chúng ta đang hướng tới hòa bình, chúng ta đã đồng ý. Và những người khác cũng vậy".

Không rõ ông Lukashenko thực sự muốn nói gì khi nhắc đến "nhóm vận động hành lang Do Thái". Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là Naftali Bennett đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev, gặp ông Putin tại Moscow và có nhiều cuộc điện đàm với ông Zelensky. Các báo cáo truyền thông vào thời điểm đó cho rằng ông Bennett đã thúc giục ông Zelensky chấp nhận các điều khoản của Moscow.

Ông Lukashenko cũng không nói rõ về vai trò được cho là của Vatican. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2022, Giáo hoàng Phanxicô và Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill đã có cuộc gọi video, trong đó họ nhấn mạnh “tầm quan trọng đặc biệt” của quá trình đàm phán.

Moscow và Kiev đã tổ chức một số vòng đàm phán hòa bình tại Istanbul vào tháng 3 năm 2022. Tháng 6 năm 2023, ông Putin cho biết các nhà đàm phán Ukraine đã ký kết dự thảo hiệp ước về tính trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh, nhưng sau đó Kiev đã từ bỏ thỏa thuận này sau khi quân đội Nga rút khỏi các khu vực gần thủ đô Ukraine.

Moscow lập luận rằng Ukraine đã rút khỏi thỏa thuận dưới áp lực của phương Tây, bao gồm cả Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson, người được cho là đã thúc giục Kiev không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow và "tiếp tục chiến đấu".

Kiev đã bác bỏ lời kể của Moscow về các cuộc đàm phán thất bại, mặc dù cựu trưởng đoàn đàm phán của họ, David Arakhamia, đã thừa nhận vai trò của ông Johnson. Kể từ đó, Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO và từ bỏ các cuộc thảo luận về tính trung lập.