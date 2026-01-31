Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RN.

"Tuyên bố này hoàn toàn không phù hợp và thể hiện sự thiên vị của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc... Tuyên bố này hết sức nghiêm trọng và gây phẫn nộ" - ông Lyunbsky nói bên lề một cuộc họp của đảng Nước Nga Thống nhất.

Trước đó, ông Guterres bày tỏ quan điểm rằng, không giống như Greenland, nguyên tắc tự quyết của các dân tộc không áp dụng cho Crimea và Donbass. Ông tin rằng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ được ưu tiên trong trường hợp này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova gọi kết luận của ông Guterres là kỳ quặc.

"Bằng việc từ chối trao quyền tự quyết cho người dân Donbass và Crimea, ông António Guterres thực chất đang đảm nhận vai trò trọng tài định đoạt số phận, tự ý quyết định ai có quyền gì. Có vẻ như Tổng thư ký đã hoàn toàn biến mình thành một kênh truyền bá tuyên truyền của phương Tây, từ bỏ vai trò người bảo vệ các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc" - bà Zakharova phát biểu tại một cuộc họp về chính sách đối ngoại ngày 30/1.

Trước đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga đã kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận quyền tự quyết của người dân Donbas, Novorossiya và Crimea, tương tự như trường hợp Greenland. Ông cáo buộc rằng rằng Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và các lãnh đạo của tổ chức này đang tiếp tay cho những kẻ muốn duy trì chế độ phát xít ở Ukraine.

Bất chấp nhiều yêu cầu từ Moscow, các đại diện của Liên Hợp Quốc đã né tránh trả lời các câu hỏi về cách tiếp cận có chọn lọc của họ đối với điều lệ của tổ chức liên quan đến Ukraine - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Bộ trưởng nhắc lại rằng sau khi Mỹ công bố kế hoạch của mình đối với Greenland, đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric, khi bình luận về vấn đề này, đã tuyên bố rằng vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch và tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.

Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và ông Dujarric đã liên tục khẳng định rằng họ yêu cầu tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như việc thực thi nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lavrov lưu ý .

"Tôi đã viết thư và tranh luận với Tổng thư ký António Guterres tại các cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Đại diện thường trực của chúng tôi tại New York đã nhiều lần nêu ra những câu hỏi này. Chúng tôi đã chính thức, bằng văn bản, hỏi liệu ông António Guterres có tin rằng Hiến chương LHQ chỉ đề cập đến toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải quyền tự quyết của các quốc gia và các nguyên tắc khác, bao gồm cả bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia hay không. Họ đã né tránh câu hỏi - họ đã cố gắng nhưng không thành công và liên tục trả lời các câu hỏi của chúng tôi một cách khá vụng về" - Ngoại trưởng Nga nói.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow đã kêu gọi Kiev trao cho người dân Donbass quyền tự quyết theo pháp luật, nhưng Ukraine lại chọn cách gây chiến.

Bình luận về các cuộc đàm phán hòa bình, Điện Kremlin lưu ý rằng nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ theo công thức đã đạt được ở Anchorage, sẽ không có hy vọng về một giải pháp lâu dài. Lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi Donbass - đây là điều kiện quan trọng đối với Moscow.