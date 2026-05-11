Quan hệ Nga và Phần Lan trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.

"Cuộc xung đột ở Ukraine đã gợi nhớ đến một cuộc chiến tranh thế giới. Phải hiểu rằng việc tiếp diễn cuộc xung đột này sẽ mang lại nhiều tàn phá hơn nữa cho châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU, tìm kiếm sự đối đầu với Nga, đang đặt tính mạng của người dân châu Âu vào nguy hiểm", ông viết trên mạng xã hội.

Chính trị gia này nói thêm rằng "thời điểm nguy hiểm" đã đến trong quan hệ giữa Moscow và châu Âu.

Như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lưu ý, châu Âu đang cố gắng bằng mọi cách để cản trở tiến trình giải quyết ngoại giao ở Ukraine. Theo ông, Brussels đặc biệt đang khuyến khích ông Zelensky tiếp tục chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng.

Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng chấp nhận bất kỳ nhà lãnh đạo nào không có phát ngôn ác ý về Nga làm người đàm phán cho Liên minh châu Âu. Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng chính châu Âu, chứ không phải Moscow, đã từ chối đàm phán.